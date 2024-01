Ángel Di Maria tomó una decisión determinante sobre su futuro en la Selección Argentina

“Decidí eso porque tuvo muchos años de sufrimiento en la Selección, con lesiones y cuando no me salían las cosas. Fue un momento durísimo y a partir de la Copa América que se ganó fue todo diferente: alegría, felicidad, disfrutar un 100% de la Selección”, continuó y señaló: “Estoy agradecido a todos los técnicos que he tenido, que me han llevado, que me han bancado”.

Además, el campeón del mundo recordó su último partido de Eliminatorias, que fue el triunfo por 1-0 en el Maracaná: “Contra Brasil me levantaron porque se dieron cuenta de que esta vez es de verdad. Es el momento indicado y perfecto para decirle adiós a esta camiseta. Me va a doler, pero vienen muchos chicos atrás”.

La Selección argentina Sub 23 todavía no ha asegurado su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Actualmente, está compitiendo en el Preolímpico en Venezuela con el objetivo de obtener la clasificación. Surgió una versión que sugería que, en caso de que el equipo albiceleste lograra llegar a los Juegos Olímpicos, dos de los tres cupos para mayores de 23 años serían ocupados por Di María y Messi. Sin embargo, Di María ha dejado claro que, al menos en su caso, no será así.