Tajante advertencia de Jorgelina Cardoso a Ángel Di María por las fiestas de la Selección

Jorgelina se mensajeó con la panelista y le contó que “confía en su marido y pone las manos en el fuego 100%. Dijo que eso está armado y a su familia nadie la va a quebrantar. Dice que los chats son reales pero no hay permitidos, que lo dice en chiste para ubicar a algunas”.

Y dejó en claro que Fideo no tiene vía libre para estar con otras mujeres de manera contundente: “‘No hay permitidos, lo cuelgo de las bolas del obelisco’. Ella es así, de armas tomar. Ella es la líder de las esposas de los jugadores”.

“Con Ángel nos estamos cagando de risa de todo esto. Somos una familia preciosa y con una base muy sólida. Y que vengan de a uno que como llegan, se van", comentó la mujer del futbolista sobre esta versión de fiesta privada con modelos.

Y continuó: "En nuestra familia no hay lugar para la basura que emanan las personas infelices. Claramente no creo nada de todo esto porque si no Fideo estaría colgado de las bolas del monumento”.

“En otras parejas no se va a meter, pero ella acompaña mucho a las chicas más jóvenes. Ella ya viene curtida. Dice que a las chicas jóvenes que les hace ruido en sus relaciones y ella les explica cómo es”, señaló Paula Varela sobre los consejos que puede llegar a aportarle Jorgelina a las mujeres de los demás futbolistas de la Scaloneta desde su experiencia con tantos años junto al rosarino.

El particular mensaje de Leandro Paredes a su esposa tras los fuertes rumores de la fiesta de la Selección

En las últimas horas, Leandro Paredes le dedicó un particular mensaje de amor a su esposa Camila Galante tras esos rumores de la escandalosa fiesta privada de algunos jugadores de la Selección Argentina con modelos.

"Mi amor", expresó el futbolista con tiernos emojis en un boomerang donde le daba besos a su pareja. Incluso, Galante se enteró de esta fiesta de los jugadores y le quitó importancia: "Sé de las fiestas pero confío en mi marido", sentenció.

En las redes trascendió algunos nombres del plantel que habrían participado de la reunión donde habrían estado varias modelos luego del partido en la Bombonera del pasado jueves.

Lo cierto es que Paredes, quien se casó con Camila en 2017 y tienen dos hijos, Victoria y Giovanni, compartió un dulce mensaje hacia su esposa en medio de este rumor de fiesta con algunos de sus compañeros de la Scaloneta.