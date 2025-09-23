En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Mastantuono
RealMadrid
España

Así fue el golazo de Franco Mastantuono en la visita del Real Madrid a Levante

Fue el primer tanto del volante de la Selección argentina con su nuevo club. El detalle fue que el es River convirtió con su pierna menos hábil.

Franco Mastantuono celebra su primer gol con la camiseta del Real Madrid (EFE)

Franco Mastantuono celebra su primer gol con la camiseta del Real Madrid (EFE)

El Real Madrid se enfrentó al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia por la sexta jornada de la Liga de España para consolidarse como líder del campeonato. Sin embargo, el encuentro dejó un hecho destacado: el juvenil argentino Franco Mastantuono, de apenas 18 años, anotó su primer gol oficial con el club merengue tras varios intentos en encuentros anteriores.

Leé también Colapinto chocó en la clasificación y quedó afuera: en qué posición largará este domingo en el GP de Azerbaiyán
El piloto argentino Franco Colapinto sufrió un accidente en su último intento de la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán y quedó fuera de la clasificación.

El Merengue volvió a ser protagonista desde el arranque, pero no fue hasta el minuto 27 de la primera etapa que Vinicius Júnior abrió el marcador tras una gran jugada colectiva. El brasileño recibió un pase de Federico Valverde por la derecha, dejó atrás a Diego Pampín y Jon Ander Olasagasti, y definió con un remate de tres dedos que se coló junto al palo más lejano del arquero Mathew Ryan.

Ese tanto significó un golpe duro para el Levante, que había resistido varias aproximaciones claras del Real Madrid en los minutos previos.

Embed

Mastantuono, protagonista y estreno goleador

No obstante, la gran noticia de la noche llegó en el minuto 37. Tras una recuperación de Álvaro Carreras, se gestó un rápido contragolpe encabezado por Vinicius. El brasileño habilitó a Mastantuono, que mostró toda su velocidad, ingresó al área y, con un derechazo elevado y preciso, marcó el 2-0.

El detalle que resaltó la transmisión fue que el argentino convirtió con su pierna menos hábil, lo que realzó aún más la acción.

El juvenil ya había tenido varias oportunidades antes: un disparo de zurda en el minuto 32 que pasó cerca y un intento que se estrelló en el travesaño a los 20 minutos. La insistencia tuvo premio y el juvenil festejó su primera conquista con la camiseta del Real Madrid.

Después, Etta Eyong marcó el descuento del local en Valencia, pero Kylian Mbappé pateó un penal para estampar el 3-1 y devolvió la distancia de dos tantos en el marcador. El francés encaró a Ryan, lo dejó en el camino y definió a puerta vacía para el 4-1 en Valencia y los 70 minutos Mstantuono dejó la cancha y en su lugar entró Aurélien Tchouaméni.

3O2JM2ZGGVDR7IJOV66BUXGEZY
Real Madrid no pierde por Liga desde el 11 de mayo (Foto: EFE)

Real Madrid no pierde por Liga desde el 11 de mayo (Foto: EFE)

Control merengue y liderazgo en la Liga

El primer tiempo cerró con el 2-0 parcial a favor del Real Madrid, con goles de Vinicius y Mastantuono. El equipo de Xave Alonso manejó el ritmo del encuentro y se mostró sólido en ataque, mientras que el Levante no pudo revertir la desventaja.

Con este resultado, el Real Madrid se afianza en la cima de la Liga de España y extiende su gran momento en el arranque del campeonato. Para Mastantuono, en tanto, la noche quedará grabada como el partido en el que se estrenó como goleador en el fútbol europeo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Mastantuono RealMadrid España
Notas relacionadas
Pastas con salsa de palta: una receta casera que cambia tu manera de comer fideos

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar