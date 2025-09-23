Así fue el golazo de Franco Mastantuono en la visita del Real Madrid a Levante

Mastantuono, protagonista y estreno goleador

No obstante, la gran noticia de la noche llegó en el minuto 37. Tras una recuperación de Álvaro Carreras, se gestó un rápido contragolpe encabezado por Vinicius. El brasileño habilitó a Mastantuono, que mostró toda su velocidad, ingresó al área y, con un derechazo elevado y preciso, marcó el 2-0.

El detalle que resaltó la transmisión fue que el argentino convirtió con su pierna menos hábil, lo que realzó aún más la acción.

El juvenil ya había tenido varias oportunidades antes: un disparo de zurda en el minuto 32 que pasó cerca y un intento que se estrelló en el travesaño a los 20 minutos. La insistencia tuvo premio y el juvenil festejó su primera conquista con la camiseta del Real Madrid.

Después, Etta Eyong marcó el descuento del local en Valencia, pero Kylian Mbappé pateó un penal para estampar el 3-1 y devolvió la distancia de dos tantos en el marcador. El francés encaró a Ryan, lo dejó en el camino y definió a puerta vacía para el 4-1 en Valencia y los 70 minutos Mstantuono dejó la cancha y en su lugar entró Aurélien Tchouaméni.

Real Madrid no pierde por Liga desde el 11 de mayo (Foto: EFE)

Control merengue y liderazgo en la Liga

El primer tiempo cerró con el 2-0 parcial a favor del Real Madrid, con goles de Vinicius y Mastantuono. El equipo de Xave Alonso manejó el ritmo del encuentro y se mostró sólido en ataque, mientras que el Levante no pudo revertir la desventaja.

Con este resultado, el Real Madrid se afianza en la cima de la Liga de España y extiende su gran momento en el arranque del campeonato. Para Mastantuono, en tanto, la noche quedará grabada como el partido en el que se estrenó como goleador en el fútbol europeo.