Las tiernas fotos de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "El momento más lindo"

alexis mac allister 3303

En cuestión de minutos, el posteo recibió más de 300 mil likes y cientos de comentarios. "¡Felicidades!", "¡Bienvenida Alaia!", "Bendiciones para tu hijita Alexis!", "¡Felicitaciones a los dos!", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Alexis y Ailén en la publicación.

alexis mac allister 303

En las imágenes se los puede ver radiantes de felicidad, mirándose a los ojos y disfrutando a pleno de este momento tan especial en sus vidas.

Sin dudas, Alaia va a crecer con mucho amor, fruto de la relación entre Alexis y Ailén que, aunque atravesaron un momento de mucha exposición y duras críticas cuando blanquearon su relación, hoy viven un presente soñado.

alexis mac allister y su hija

¿Qué publicó Camila Mayan tras el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova?

Camila Mayan recurrió a las redes sociales para mostrar su reacción ante la noticia de que Alexis Mac Allister, su expareja, se convirtió en padre junto a Ailén Cova, quien además es una amiga muy cercana.

La relación entre Camila y el futbolista terminó en malos términos, dejando a la joven profundamente dolida por la actitud de dos personas que fueron muy importantes en su vida. Tras la ruptura, decidió acudir a la Justicia para reclamar lo que consideraba justo tras los años compartidos, aunque solo obtuvo un fallo en su contra.

En su demanda, Mayan solicitó una compensación económica por el tiempo de convivencia, alegando que también había aportado a la relación, tanto en lo económico como brindando apoyo emocional a Mac Allister. Incluso aseguró que llegó a dejar de trabajar para acompañarlo en su carrera deportiva, que la llevó a destacarse fuera de Argentina.

El 23 de septiembre se confirmó el nacimiento de Alaia, hija del campeón del mundo junto a Ailén. Tras la noticia, la influencer recurrió a Instagram para compartir sus emociones y mostrar cómo atraviesa este momento, dejando entrever un proceso de aceptación y superación personal. Lo hizo con un video a puro baile junto a Guido Spadaffora, su compañero de trabajo en Luzu TV y también amigo de la vida.

Los más atentos notaron que la elección de la canción no fue casual: se trataba de un éxito de Rihanna que habla sobre la transformación personal tras un amor fallido. El tema dice: "Se siente tan bien ser malo. No hay manera de que regrese. Ahora el dolor es por placer".