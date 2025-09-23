La preocupación de Daniela Celis luego del último parte médico de Thiago Medina: Pedimos..."

La influencer es el principal canal de comunicación con los seguidores de Thiago, quienes se han volcado masivamente en redes sociales con mensajes de apoyo y cadenas de oración. En una de sus publicaciones, incluso compartió una imagen de una de sus hijas sosteniendo un rosario, acompañada por el mensaje: “Oremos por papá”.

¿Cómo enfrenta Daniela Celis su propio sufrimiento mientras Thiago Medina pelea por su vida?

Daniela Celis atraviesa un momento muy delicado debido al estado de salud de Thiago Medina, padre de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. El joven permanece internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno, tras haber sufrido un accidente en moto hace algunos días.

En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), la exparticipante de Gran Hermano no pudo contener las lágrimas al referirse a la difícil situación que está viviendo. "Es difícil conciliar el sueño. Tener el estómago abierto. Es complicada la situación", expresó conmovida.

Daniela explicó que encuentra fuerzas en sus hijas para seguir adelante. "Las niñas me dan fuerzas para poder seguir. Cuando llego a casa, tengo que estar fuerte para ellas. No puedo estar en la cama tirada llorando", remarcó con firmeza.

Con evidente angustia, la joven reconoció que le cuesta mantenerse en pie. "Intento hacer todo lo mejor posible, pero es muy difícil", añadió, dejando ver lo complejo que está siendo este proceso.

Además, contó que tuvo que frenar sus compromisos laborales para poder estar presente en casa, aunque sabe que pronto deberá retomar su rutina. "Paré mi vida. Paré mi trabajo para estar con ellas todos los días", explicó.

Finalmente, Daniela aseguró que, aunque le cueste, deberá volver a sus actividades profesionales. "En algún momento voy a tener que retomar porque es el sustento para nosotras. Mi trabajo es el único sustento que tenemos", concluyó.