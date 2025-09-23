A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DIFÍCIL

La preocupación de Daniela Celis luego del último parte médico de Thiago Medina: Pedimos..."

Daniela Celis compartió el parte médico de Thiago Medina y pidió fuerzas: el ex Gran Hermano sigue internado con pronóstico reservado tras su accidente en moto.

23 sept 2025, 19:13
daniela celis, thiago medina
daniela celis, thiago medina

En las últimas horas, Daniela Celis compartió detalles del estado de salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas gemelas, Laia y Aimé, quien permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras el grave accidente en moto que sufrió días atrás.

A través de sus historias de Instagram, la ex Gran Hermano contó: “Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado”.

Leé también

Atelectasia: qué significa el nuevo cuadro médico sobre la salud de Thiago Medina

atelectasia: que significa el nuevo cuadro medico sobre la salud de thiago medina

El joven fue intervenido quirúrgicamente de urgencia luego del impacto, que le provocó lesiones en el pulmón, el bazo —que debió ser extirpado— y fracturas costales. Desde entonces, permanece sedado y con asistencia respiratoria mecánica. El foco de los médicos está puesto en la recuperación de sus pulmones, que siguen siendo los órganos más comprometidos.

Por último, Daniela expresó: “Pedimos más que nunca fuerzas y seguir orando por él”.

La influencer es el principal canal de comunicación con los seguidores de Thiago, quienes se han volcado masivamente en redes sociales con mensajes de apoyo y cadenas de oración. En una de sus publicaciones, incluso compartió una imagen de una de sus hijas sosteniendo un rosario, acompañada por el mensaje: “Oremos por papá”.

Daniela Celis thiaago

¿Cómo enfrenta Daniela Celis su propio sufrimiento mientras Thiago Medina pelea por su vida?

Daniela Celis atraviesa un momento muy delicado debido al estado de salud de Thiago Medina, padre de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. El joven permanece internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno, tras haber sufrido un accidente en moto hace algunos días.

En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), la exparticipante de Gran Hermano no pudo contener las lágrimas al referirse a la difícil situación que está viviendo. "Es difícil conciliar el sueño. Tener el estómago abierto. Es complicada la situación", expresó conmovida.

Daniela explicó que encuentra fuerzas en sus hijas para seguir adelante. "Las niñas me dan fuerzas para poder seguir. Cuando llego a casa, tengo que estar fuerte para ellas. No puedo estar en la cama tirada llorando", remarcó con firmeza.

Con evidente angustia, la joven reconoció que le cuesta mantenerse en pie. "Intento hacer todo lo mejor posible, pero es muy difícil", añadió, dejando ver lo complejo que está siendo este proceso.

Además, contó que tuvo que frenar sus compromisos laborales para poder estar presente en casa, aunque sabe que pronto deberá retomar su rutina. "Paré mi vida. Paré mi trabajo para estar con ellas todos los días", explicó.

Finalmente, Daniela aseguró que, aunque le cueste, deberá volver a sus actividades profesionales. "En algún momento voy a tener que retomar porque es el sustento para nosotras. Mi trabajo es el único sustento que tenemos", concluyó.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Daniela Celis Thiago Medina

Lo más visto