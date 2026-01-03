Nació Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero: la tierna foto

Bebé de Julián Álvarez

La llegada del bebé marca el inicio de una nueva etapa en la vida de ambos, atravesada por la emoción, el amor y el disfrute familiar. Rodeados de mensajes de cariño y felicitaciones, la pareja comienza este camino con la misma sencillez y calidez que siempre los caracterizó, ahora con el corazón puesto en su rol más importante.

Cuánto hace que están en pareja Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Julián Álvarez y Emilia Ferrero comparten una historia de amor que se remonta a muchos años atrás. Ambos se conocen desde la infancia en Calchín, Córdoba, el pueblo natal del futbolista, donde crecieron en entornos cercanos y con familias que ya se conocían. Aunque el vínculo nació de manera natural cuando eran chicos, con el tiempo esa amistad se transformó en una relación sentimental sólida y discreta.

Si bien comenzaron a salir hace varios años, la pareja mantuvo siempre un perfil bajo, lejos de la exposición. Recién en 2022, en plena consagración deportiva de Julián, Emilia comenzó a aparecer con mayor frecuencia acompañándolo en eventos y celebraciones, especialmente durante el Mundial de Qatar, donde se mostraron juntos y muy unidos, despertando el cariño del público.

Desde entonces, Julián y Emilia consolidaron su relación con la misma simpleza que los caracteriza. Acompañándose en cada etapa, entre mudanzas, desafíos profesionales y momentos históricos en la carrera del delantero, la pareja fue construyendo un proyecto de vida en común que hoy suma su capítulo más emotivo con la llegada de Amadeo, su primer hijo.