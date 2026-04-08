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Revelan el plan secreto para que Andrea del Boca vuelva a Gran Hermano y estalló la polémica

Andrea del Boca podría regresar a Gran Hermano Generación Dorada a través del repechaje tras su salida por un accidente, en medio de versiones cruzadas y una fuerte polémica sobre su posible reingreso y futuro en Telefe.

8 abr 2026, 19:05
Revelan el plan secreto para que Andrea del Boca vuelva a Gran Hermano y estalló la polémica
Revelan el plan secreto para que Andrea del Boca vuelva a Gran Hermano y estalló la polémica

Revelan el plan secreto para que Andrea del Boca vuelva a Gran Hermano y estalló la polémica

El paso de Andrea del Boca por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) terminó de manera abrupta luego de un fuerte golpe en el rostro que obligó a su inmediata atención médica fuera de la casa. La actriz se cayó en uno de los pasillos y, tras el incidente, quedó automáticamente fuera de la competencia.

Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a circular versiones que podrían cambiar por completo su historia en el reality. Mientras se especulaba con posibles reemplazos, desde el entorno del programa deslizaron que todavía no hay una figura confirmada para ocupar su lugar.

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En ese contexto, Mariana Brey sorprendió al revelar, en Bondi Live, que la puerta para un regreso sigue abierta. Según explicó la periodista: "La producción evaluaría su reingreso a través del repechaje", una instancia clave del juego. Y agregó que, por ahora, "no hay una fecha definida", pero la posibilidad está sobre la mesa y genera expectativa entre los fanáticos.

Por otro lado, el futuro de Andrea del Boca en la pantalla de Telefe no se limitaría únicamente al reality. En El Diario de Mariana (América Tv), el periodista Santiago Riva Roy aseguró que la actriz podría sumarse como panelista a algún ciclo del canal. Incluso, no descartan que más adelante encare un proyecto como conductora o regrese a la ficción.

Así las cosas, mientras su vuelta a la casa más famosa del país sigue en evaluación, todo indica que Andrea del Boca aún tiene mucho por delante en la televisión.

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¿Qué dijo Eduardo sobre Andrea del Boca en Gran Hermano que desató la furia de Solange Abraham?

Un momento que parecía inofensivo terminó detonando una fuerte interna en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Todo ocurrió cuando Eduardo Carrera decidió sincerarse frente a sus compañeros y sorprendió al confesar la atracción que siente por Andrea del Boca.

“Me parece muy linda, la impresión que tuve la primera vez que la vi en la casa fue que es la chica que más me gusta. Con el pelo suelto es más linda todavía”, expresó, sin filtro, generando repercusión inmediata dentro del juego.

Pero lejos de quedar como un simple halago, sus palabras encendieron la furia de Solange Abraham, quien ya venía arrastrando diferencias con la actriz. La participante no ocultó su enojo y apuntó directamente contra Eduardo y también contra Emanuel Di Gioia, a quienes consideraba parte de su estrategia dentro del reality.

“Estoy muy molesta con Edu y con Emanuel, realmente estoy muy enojada con estos dos, porque lo único que le interesa es a él (Eduardo) es hacerse el gracioso y Emanuel es otro que tiene un ego que ya me tiene podrida”, lanzó, visiblemente indignada, mientras era observada por Cinzia Francischiello.

La tensión escaló aún más cuando cuestionó la actitud de ambos por elogiar a alguien con quien ella mantiene un conflicto abierto: “Los dos le tiran flores aparte a la que me estuvo atacando hace dos días. ¿En qué quedamos? Hay un juego en la casa para que hablemos de las situaciones personales para que no solo lo desaprovechen sino que metan un gol en contra”.

Finalmente, Solange dejó en claro que el episodio marcó un quiebre en el grupo: “Para mí hay un quiebre, dibujenla como quieran después, pero acá las únicas de F4 somos F2. Cin y Sol nos la bancamos a pleno con todos. Ellos no”.

Así, lo que empezó como un simple comentario terminó exponiendo tensiones profundas y reconfigurando alianzas dentro de la casa más famosa del país.

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