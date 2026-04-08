Revelan el plan secreto para que Andrea del Boca vuelva a Gran Hermano y estalló la polémica

Así las cosas, mientras su vuelta a la casa más famosa del país sigue en evaluación, todo indica que Andrea del Boca aún tiene mucho por delante en la televisión.

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¿Qué dijo Eduardo sobre Andrea del Boca en Gran Hermano que desató la furia de Solange Abraham?

Un momento que parecía inofensivo terminó detonando una fuerte interna en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Todo ocurrió cuando Eduardo Carrera decidió sincerarse frente a sus compañeros y sorprendió al confesar la atracción que siente por Andrea del Boca.

“Me parece muy linda, la impresión que tuve la primera vez que la vi en la casa fue que es la chica que más me gusta. Con el pelo suelto es más linda todavía”, expresó, sin filtro, generando repercusión inmediata dentro del juego.

Pero lejos de quedar como un simple halago, sus palabras encendieron la furia de Solange Abraham, quien ya venía arrastrando diferencias con la actriz. La participante no ocultó su enojo y apuntó directamente contra Eduardo y también contra Emanuel Di Gioia, a quienes consideraba parte de su estrategia dentro del reality.

“Estoy muy molesta con Edu y con Emanuel, realmente estoy muy enojada con estos dos, porque lo único que le interesa es a él (Eduardo) es hacerse el gracioso y Emanuel es otro que tiene un ego que ya me tiene podrida”, lanzó, visiblemente indignada, mientras era observada por Cinzia Francischiello.

La tensión escaló aún más cuando cuestionó la actitud de ambos por elogiar a alguien con quien ella mantiene un conflicto abierto: “Los dos le tiran flores aparte a la que me estuvo atacando hace dos días. ¿En qué quedamos? Hay un juego en la casa para que hablemos de las situaciones personales para que no solo lo desaprovechen sino que metan un gol en contra”.

Finalmente, Solange dejó en claro que el episodio marcó un quiebre en el grupo: “Para mí hay un quiebre, dibujenla como quieran después, pero acá las únicas de F4 somos F2. Cin y Sol nos la bancamos a pleno con todos. Ellos no”.

Así, lo que empezó como un simple comentario terminó exponiendo tensiones profundas y reconfigurando alianzas dentro de la casa más famosa del país.