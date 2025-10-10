En vivo Radio La Red
DESGARRADOR

"Fue muy duro": Leandro Paredes contó cómo se enteró de la muerte de Miguel Ángel Russo

Desde la concentración de la Selección Argentina en Estados Unidos, Leandro Paredes contó cómo recibió la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo y destacó el legado humano del entrenador que marcó su carrera.

La muerte de Miguel Ángel Russo impactó profundamente en todo el fútbol argentino, pero especialmente en quienes compartieron vestuario con él. Uno de los más afectados fue Leandro Paredes, actual mediocampista de la Selección Argentina, quien se encuentra concentrado en Estados Unidos junto al equipo nacional. A pesar de la distancia, eligió hacer pública su despedida con palabras cargadas de respeto, admiración y dolor.

image

“La verdad, la manera en que nos enteramos fue dura, muy triste”, expresó en diálogo con los medios. “Estuve pendiente toda la semana de cómo estaba. Hablaba con Román (Riquelme), con los médicos del club, todo el tiempo”, detalló.

El futbolista, que fue dirigido por Russo en su etapa en Boca, no ocultó la conmoción que le provocó la noticia: “Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quedo con su legado. El tiempo no va a borrar nunca su huella. Se ganó el respeto de todo el mundo”.

Cómo se enteró Leandro Paredes de la muerte de Miguel Ángel Russo

Paredes reveló que fue Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien le comunicó la noticia en pleno entrenamiento de la Selección. “Fue una situación difícil porque estábamos en medio de un entrenamiento”, relató.

La escena, según contó, lo dejó totalmente paralizado, aunque trató de mantenerse firme para seguir trabajando con el plantel campeón del mundo.

Por qué Paredes no viajó al velorio en la Bombonera

Mientras varios exjugadores de Boca se hicieron presentes en el velatorio que el club organizó en la Bombonera, Paredes decidió permanecer con la Selección. Explicó que lo consultó con el cuerpo técnico y recibieron un mensaje claro: “Queríamos estar cerca y nos pusimos a disposición en el momento de la noticia si viajaba o no. El cuerpo técnico me dijo que lo mejor era que me quedara. La mejor forma de homenajearlo es jugando. Él se hubiese enojado si me iba de la concentración del país”.

Lejos de interpretarse como una ausencia, su decisión fue vista como un gesto de respeto hacia la filosofía del propio Russo, que siempre priorizó el compromiso deportivo por encima de lo personal.

El recuerdo más íntimo de Paredes sobre Russo

En su despedida, el mediocampista recordó especialmente las charlas que compartían en Boca. “Me llevo muchas cosas de sus charlas. Eran 20 minutos, y los aprovechaba al máximo. Siempre me decía que, con tal de estar adentro de la Bombonera, él iba a estar contento”, expresó.

Ese amor por el club fue, según Paredes, lo que lo mantuvo en pie hasta el final. “La gente del entorno nos decía que muchas veces ellos le recomendaban que estuviese en casa y él se enojaba mucho porque lo que le daba fuerza era estar con nosotros, estar con su club, con su equipo, y lo intentó hasta el último día”, reveló.

El mensaje final de Paredes para Russo

En sus redes sociales, el volante compartió varias fotos junto al entrenador y escribió unas palabras que resumen el sentimiento general del mundo Boca: “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo”.

