"Fue muy duro": Leandro Paredes contó cómo se enteró de la muerte de Miguel Ángel Russo

La escena, según contó, lo dejó totalmente paralizado, aunque trató de mantenerse firme para seguir trabajando con el plantel campeón del mundo.

Por qué Paredes no viajó al velorio en la Bombonera

Mientras varios exjugadores de Boca se hicieron presentes en el velatorio que el club organizó en la Bombonera, Paredes decidió permanecer con la Selección. Explicó que lo consultó con el cuerpo técnico y recibieron un mensaje claro: “Queríamos estar cerca y nos pusimos a disposición en el momento de la noticia si viajaba o no. El cuerpo técnico me dijo que lo mejor era que me quedara. La mejor forma de homenajearlo es jugando. Él se hubiese enojado si me iba de la concentración del país”.

Lejos de interpretarse como una ausencia, su decisión fue vista como un gesto de respeto hacia la filosofía del propio Russo, que siempre priorizó el compromiso deportivo por encima de lo personal.

El recuerdo más íntimo de Paredes sobre Russo

En su despedida, el mediocampista recordó especialmente las charlas que compartían en Boca. “Me llevo muchas cosas de sus charlas. Eran 20 minutos, y los aprovechaba al máximo. Siempre me decía que, con tal de estar adentro de la Bombonera, él iba a estar contento”, expresó.

Ese amor por el club fue, según Paredes, lo que lo mantuvo en pie hasta el final. “La gente del entorno nos decía que muchas veces ellos le recomendaban que estuviese en casa y él se enojaba mucho porque lo que le daba fuerza era estar con nosotros, estar con su club, con su equipo, y lo intentó hasta el último día”, reveló.

El mensaje final de Paredes para Russo

En sus redes sociales, el volante compartió varias fotos junto al entrenador y escribió unas palabras que resumen el sentimiento general del mundo Boca: “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo”.