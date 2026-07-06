Cambios ante Egipto: Scaloni confirmó la presencia de Leandro Paredes en el partido de mañana

Consultado por Mohamed Salah, la principal figura del rival, el entrenador evitó personalizar la estrategia defensiva. "Es un gran jugador. Será un placer poder enfrentarlo. Siempre hemos tomado recaudo a nivel colectivo. Ellos lo merecen porque son un buen equipo, más allá de que él sea un gran jugador", señaló.

Messi jugará y Paredes vuelve a estar disponible

El entrenador llevó tranquilidad respecto del estado físico de Lionel Messi, que jugó todo el partido contra Cabo Verde. "Leo está bien a pesar de jugar 120 minutos el otro día y tener 39 años", afirmó.

Scaloni elogió el estado físico del capitán de la Albiceleste que jugó los 120 minutos frente a Cabo Verde. (Foto: Reuters).

Scaloni confirmó la presencia de Leandro Paredes para el partido de mañana y explicó que Alexis Mac Allister está jugando de cinco por la ausencia del jugador de Boca. "Leandro (Paredes) vino lesionado. Es simple. No tiene otra lectura... El motivo principal es que Leandro estaba lesionado", remarcó.

El desgaste físico y la crítica al calendario

Uno de los temas que más preocupó a Scaloni fue el poco descanso entre los partidos de la fase eliminatoria. "Lo dije el otro día. No es solo para nosotros. No es una queja contra Argentina. Hablo desde mi rol de entrenador, no del que hace el calendario. Cuando más al final estás, más descanso tenés que tener por una cuestión lógica. Está siendo al revés: jugamos el otro día en Miami con una gran temperatura y mañana a las 12 del mediodía. No es el descanso ideal", sostuvo.

"En desgaste creo que estamos iguales, jugamos los dos 120 minutos. Nosotros tenemos posibilidad de poner gente que no ha jugado esa cantidad de minutos, intentaremos que alguno pueda jugar. Para poder estar más frescos y tener en el banco los que jugaron más", explicó.

Qué quiere mejorar Argentina

Más allá de las cuatro victorias consecutivas en el Mundial, Scaloni reconoció que todavía hay aspectos por corregir. "La idea es retoma más allá de dominar el partido. No tienen que tener las transiciones que tuvo Cabo Verde, que llegó dos o tres veces y nos hizo daño. Defendernos con la pelota, estar un poco más finos en eso. No hacer las jugadas tan rápidas. Cuando se recupera, no intentar llegar en uno o dos toques al arco. Es un aspecto que hemos visto en los últimos partidos, querer atacar al arco antes de juntar pases. Es un poco la idea de mañana", analizó.

El DT también defendió el rendimiento del equipo y resaltó el carácter mostrado en los momentos de mayor dificultad. "Esta Selección hace años viene jugando después de ganar el Mundial como candidata, y siempre ha jugado bien... Cuando no se puede jugar bien, tenés que tener la garra, la intensidad, los huevos, el espíritu nuestro que llevamos incorporado. El otro día, el equipo mostró ese temperamento... Ninguna selección está desplegando un fútbol total. Tenemos eso de que si no jugamos bien, los chicos dan ese plus de temperamento y ganas de no perder", destacó.

Finalmente, advirtió que el Mundial está siendo parejo para todas las potencias y recordó la reciente eliminación de Brasil frente a Noruega. "Creo que este Mundial está siendo complicada para todos... Las favoritas no están desplegando lo que parecía antes del Mundial", concluyó.