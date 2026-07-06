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MUNDIAL 2026

Cambios ante Egipto: Scaloni confirmó la presencia de Leandro Paredes en el partido de mañana

El entrenador de la Selección argentina destacó las virtudes del próximo rival en los octavos de final del Mundial 2026, aseguró que Lionel Messi está en condiciones de ser titular y explicó que el equipo buscará corregir errores tras la clasificación ante Cabo Verde.

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Scaloni confirmó la presencia de Leandro Paredes frente a Egipto. (Foto: Reuters).

Scaloni confirmó la presencia de Leandro Paredes frente a Egipto. (Foto: Reuters).

Después de una clasificación trabajada frente a Cabo Verde, Lionel Scaloni ya puso el foco en el cruce de octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto. En la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador argentino dejó un mensaje de cautela, destacó el crecimiento del seleccionado africano, confirmó que Lionel Messi será titular y volvió a cuestionar el calendario por el escaso tiempo de recuperación.

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Antes de la conferencia de prensa, la Selecci&oacute;n argentina tuvo su &uacute;ltimo entrenamiento previo al partido por octavos. (Foto: Reuters).

Antes de la conferencia de prensa, la Selección argentina tuvo su último entrenamiento previo al partido por octavos. (Foto: Reuters).

"Es una muy buena selección. Además de los jugadores de jerarquía, tiene a un entrenador que viene hace tiempo trabajando con ellos. Tiene una idea marcada de juego. Juegan bien. Es verdad que ganó un partido de cuatro y los otro los empató, tuvo una línea de juego para complicar a los rivales. Mañana hará lo mismo. Es un rival complicado", sostuvo el DT.

Scaloni también descartó que Egipto adopte un planteo excesivamente defensivo y aseguró que el cuerpo técnico prepara distintos escenarios. En esa línea, planteó: "Egipto no juega tan bajo. Es un equipo que está hecho de otra manera. Ataca bastante diferente".

"Es verdad que Cabo Verde jugó de forma diferente contra Arabia y España que contra nosotros. Estamos preparados para lo que sea. Nosotros les decimos a los futbolistas: 'Esto es lo que vemos, hacen esto'. Muchísimas veces, contra nosotros, cambian. Eso puede pasar. Tenemos que contrarrestarlo. En principio, no se defiende bajo y tiene gente para atacar", analizó.

Consultado por Mohamed Salah, la principal figura del rival, el entrenador evitó personalizar la estrategia defensiva. "Es un gran jugador. Será un placer poder enfrentarlo. Siempre hemos tomado recaudo a nivel colectivo. Ellos lo merecen porque son un buen equipo, más allá de que él sea un gran jugador", señaló.

Messi jugará y Paredes vuelve a estar disponible

El entrenador llevó tranquilidad respecto del estado físico de Lionel Messi, que jugó todo el partido contra Cabo Verde. "Leo está bien a pesar de jugar 120 minutos el otro día y tener 39 años", afirmó.

Scaloni elogi&oacute; el estado f&iacute;sico del capit&aacute;n de la Albiceleste que jug&oacute; los 120 minutos frente a Cabo Verde. (Foto: Reuters).

Scaloni elogió el estado físico del capitán de la Albiceleste que jugó los 120 minutos frente a Cabo Verde. (Foto: Reuters).

Scaloni confirmó la presencia de Leandro Paredes para el partido de mañana y explicó que Alexis Mac Allister está jugando de cinco por la ausencia del jugador de Boca. "Leandro (Paredes) vino lesionado. Es simple. No tiene otra lectura... El motivo principal es que Leandro estaba lesionado", remarcó.

El desgaste físico y la crítica al calendario

Uno de los temas que más preocupó a Scaloni fue el poco descanso entre los partidos de la fase eliminatoria. "Lo dije el otro día. No es solo para nosotros. No es una queja contra Argentina. Hablo desde mi rol de entrenador, no del que hace el calendario. Cuando más al final estás, más descanso tenés que tener por una cuestión lógica. Está siendo al revés: jugamos el otro día en Miami con una gran temperatura y mañana a las 12 del mediodía. No es el descanso ideal", sostuvo.

"En desgaste creo que estamos iguales, jugamos los dos 120 minutos. Nosotros tenemos posibilidad de poner gente que no ha jugado esa cantidad de minutos, intentaremos que alguno pueda jugar. Para poder estar más frescos y tener en el banco los que jugaron más", explicó.

Qué quiere mejorar Argentina

Más allá de las cuatro victorias consecutivas en el Mundial, Scaloni reconoció que todavía hay aspectos por corregir. "La idea es retoma más allá de dominar el partido. No tienen que tener las transiciones que tuvo Cabo Verde, que llegó dos o tres veces y nos hizo daño. Defendernos con la pelota, estar un poco más finos en eso. No hacer las jugadas tan rápidas. Cuando se recupera, no intentar llegar en uno o dos toques al arco. Es un aspecto que hemos visto en los últimos partidos, querer atacar al arco antes de juntar pases. Es un poco la idea de mañana", analizó.

El DT también defendió el rendimiento del equipo y resaltó el carácter mostrado en los momentos de mayor dificultad. "Esta Selección hace años viene jugando después de ganar el Mundial como candidata, y siempre ha jugado bien... Cuando no se puede jugar bien, tenés que tener la garra, la intensidad, los huevos, el espíritu nuestro que llevamos incorporado. El otro día, el equipo mostró ese temperamento... Ninguna selección está desplegando un fútbol total. Tenemos eso de que si no jugamos bien, los chicos dan ese plus de temperamento y ganas de no perder", destacó.

Finalmente, advirtió que el Mundial está siendo parejo para todas las potencias y recordó la reciente eliminación de Brasil frente a Noruega. "Creo que este Mundial está siendo complicada para todos... Las favoritas no están desplegando lo que parecía antes del Mundial", concluyó.

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