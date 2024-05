¡Atención, Boca! Quién es el delantero que Diego Martínez quiere sumar a su equipo

Mientras tanto, la dirigencia de Boca ya está trabajando en el mercado de pases. Entre los pedidos de Diego Martínez podría estar el nombre de Ignacio Pussetto. Según informó Marcos Bonocore en TNT Sports, la figura de Huracán es del gusto del DT, y no se descarta que el Xeneize haga un intento por ficharlo.

image.png

Aunque su contrato con Huracán vence en diciembre de 2024 y Pussetto expresó su deseo de regresar al fútbol europeo, no vería con malos ojos la posibilidad de jugar para Boca. Sin embargo, hasta ahora solo hay rumores y se anticipa que una negociación con Huracán sería complicada.

"Estar en el radar de River y Boca quiere decir que las cosas se hicieron bien. Cuando sea el momento tomaré la decisión con mi familia y con Huracán que se portó muy bien conmigo", declaró Pussetto en Radio Continental.

"No sé qué pasará, con Diego Martinez hablamos de fútbol y de cosas que pasan en el día a día. Hoy no le cierro las puertas a nadie, me dedico 100% a lo que es Huracán", sentenció el delantero.