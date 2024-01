¡Atención, River! El Diablito Echeverri reveló los mayores sueños de su carrera: "Quiero jugar en..."

Con su habitual frescura y una amplia sonrisa, Echeverri mencionó que su mayor virtud es "la velocidad", que su cábala antes de cada partido es "entrar con el pie derecho al campo", que prefiere "ganar por goleada" antes que en el último minuto y siempre desea marcar un gol en lugar de brindar una asistencia.

Al final de la entrevista, le preguntaron al joven futbolista acerca de sus mayores sueños profesionales, y sin titubear, afirmó: "Jugar en la Selección Mayor y ganar la Libertadores con River". Su respuesta sorprendió a muchos hinchas del Millonario, quienes no habían tomado bien sus declaraciones durante la celebración del Trofeo de Campeones.

En medio de la vuelta olímpica después de vencer a Rosario Central, el joven fue contundente sobre su futuro en Núñez: "Mi representante habló con el presidente, se discutió mucho sobre que no respondía las llamadas y siempre estuvieron en contacto. No voy a renovar, pero me quedaré un año o seis meses".