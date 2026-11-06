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Polémica y enojo en River: los motivos de la AFA para la dura sanción a Gonzalo Montiel tras el Superclásico

River festejó ante Aldosivi pero la felicidad se vio opacada por las tres fechas de suspensión a Gonzalo Montiel tras el Superclásico ante Boca.

Gonzalo Montiel recibió tres fechas de suspensión tras el Superclásico en La Bombonera.

Gonzalo Montiel recibió tres fechas de suspensión tras el Superclásico en La Bombonera.

A pesar del alivio que significó el triunfo por 2 a 0 frente a Aldosivi para abrochar la clasificación, en las oficinas de River Plate predomina un fuerte malestar por la resolución emitida sobre Gonzalo Montiel. El Comité de Disciplina de la AFA sancionó con tres partidos de suspensión al lateral derecho tras la tarjeta roja recibida por "juego brusco grave" en el Superclásico disputado en La Bombonera. En el seno de la institución de Núñez consideran que la medida resulta desmedida, aunque el reglamento establece que el fallo del Tribunal no puede ser apelado por el club, al tratarse de un castigo inferior a las diez jornadas.

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La controversia suma temperatura al repasar las estadísticas del presente Torneo Clausura. Hasta el momento se registraron 11 expulsiones tipificadas por juego brusco grave: ocho de ellas fueron sancionadas con dos fechas de suspensión y las tres restantes recibieron apenas una jornada. De esta manera, Cachete se convirtió en el primer futbolista en recibir tres fechas de inhabilitación en lo que va del certamen, un precedente inédito en el campeonato local que alimentó las discusiones en Núñez.

Cuáles fueron los motivos del Tribunal de Disciplina para sancionar con tres fechas a Gonzalo Montiel

La severidad del fallo emitido por el organismo disciplinario responde a una serie de particularidades contempladas en el informe redactado por el árbitro Nicolás Ramírez tras la infracción sobre Lautaro Blanco:

  • Encuadre reglamentario: además de aplicarse el artículo 13.1 (correspondiente al juego brusco grave), se le sumó el artículo 7, referido a la responsabilidad del futbolista. A su vez, la descripción de la jugada realizada por el juez principal fue interpretada formalmente por el Tribunal como una "planchazo".

  • Falta de descargo: a diferencia de lo actuado por su compañero Lucas Martínez Quarta, Montiel no presentó un escrito de descargo formal ante las autoridades, factor que el Tribunal ponderó para fijar la pena en tres cotejos.

  • Inapelabilidad de la sanción: el fallo no admite apelación directa por ser menor a diez fechas, aunque el cuerpo disciplinario conserva la potestad de dar por cumplida la pena o reducirla en caso de evaluar una revisión del expediente.

El contraste reglamentario volvió a quedar expuesto en la decimoquinta fecha durante el partido entre Sarmiento y Rosario Central. En dicho cotejo, el jugador Santiago Salle vio la roja tras la intervención del VAR por un planchazo sobre Gastón Ávila; sin embargo, al aplicarse únicamente el artículo 13.1, la sanción final fue de solo dos fechas.

Cómo rearma la defensa Leonardo Ponzio para los octavos de final del Torneo Clausura

Con este panorama y a la espera de una eventual rebaja de la pena antes del reinicio de la competencia, el director técnico Leonardo Ponzio dispondrá de 17 días para preparar el cruce de octavos de final. Salvo que ocurra un milagro deportivo en los marcadores de la última fecha, el Millonario jugará en el Estadio Monumental ante Lanús o Defensa y Justicia.

De mantenerse la sanción sin modificaciones, el lateral derecho titular volverá a ser el uruguayo Giovanni González, quien completó los 90 minutos en el triunfo ante el equipo marplatense. Por su parte, la buena noticia para el cuerpo técnico pasa por el retorno de Lucas Martínez Quarta, quien ya cumplió su fecha de suspensión tras la expulsión en el Superclásico y estará nuevamente a disposición para integrar la nómina.

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