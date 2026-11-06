Polémica y enojo en River: los motivos de la AFA para la dura sanción a Gonzalo Montiel tras el Superclásico

A pesar del alivio que significó el triunfo por 2 a 0 frente a Aldosivi para abrochar la clasificación, en las oficinas de River Plate predomina un fuerte malestar por la resolución emitida sobre Gonzalo Montiel. El Comité de Disciplina de la AFA sancionó con tres partidos de suspensión al lateral derecho tras la tarjeta roja recibida por "juego brusco grave" en el Superclásico disputado en La Bombonera. En el seno de la institución de Núñez consideran que la medida resulta desmedida, aunque el reglamento establece que el fallo del Tribunal no puede ser apelado por el club, al tratarse de un castigo inferior a las diez jornadas.