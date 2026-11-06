Polémica y enojo en River: los motivos de la AFA para la dura sanción a Gonzalo Montiel tras el Superclásico

Cómo rearma la defensa Leonardo Ponzio para los octavos de final del Torneo Clausura

Con este panorama y a la espera de una eventual rebaja de la pena antes del reinicio de la competencia, el director técnico Leonardo Ponzio dispondrá de 17 días para preparar el cruce de octavos de final. Salvo que ocurra un milagro deportivo en los marcadores de la última fecha, el Millonario jugará en el Estadio Monumental ante Lanús o Defensa y Justicia.

De mantenerse la sanción sin modificaciones, el lateral derecho titular volverá a ser el uruguayo Giovanni González, quien completó los 90 minutos en el triunfo ante el equipo marplatense. Por su parte, la buena noticia para el cuerpo técnico pasa por el retorno de Lucas Martínez Quarta, quien ya cumplió su fecha de suspensión tras la expulsión en el Superclásico y estará nuevamente a disposición para integrar la nómina.