Escándalo y preocupación por Mariana Nannis: la dura versión que salió a la luz sobre su salud mental

“Yo no soy médica, pero para mí, esta mujer tiene un problema psiquiátrico fuerte, fuerte. Porque nació en Olivos, yo no la veo en Barrio Parque caminando, no le veo un rubio natural... Digo, no sé a quién está discriminando”, lanzó la panelista, muy crítica con los dichos de la madre de Alex.

Pero Balbiani fue por más y también hizo referencia al presente personal de Mariana, en medio de su distanciamiento de sus hijos y de su separación de Claudio Paul Caniggia. “Está viviendo con los vestidos colgados, sin hijos, sin marido. Digo… quién es pobre acá”, disparó sin filtros.

Por su parte, Pochi, la instagramer de Gossipeame, aportó otra mirada sobre el enfrentamiento y consideró que el enojo de Nannis podría estar relacionado con el vínculo actual de sus hijos con su padre y las publicaciones de Melody junto a Caniggia padre.

“Ella debe pensar que los hijos, viste que está con todo ese complot de que ahora los hijos están con Caniggia, y Melody sube fotos con Caniggia, y está en todo su derecho, debe estar en ese mambo”, concluyó la periodista.

Desde cuándo Mariana Nannis está peleada con su hijo Alex Caniggia

La feroz pelea entre Mariana Nannis y su hijo Alex Caniggia volvió a quedar en el centro de la escena tras las polémicas declaraciones de la mediática sobre su nieta Venezia, que desataron la furia del conductor y reavivaron un conflicto familiar que lleva varios años.

Aunque el reciente escándalo generó un fuerte enfrentamiento público, el distanciamiento entre madre e hijo comenzó a profundizarse en 2023, cuando Melody Luz estaba embarazada de la pequeña Venezia.

En aquel momento, la disputa tuvo como protagonista un departamento ubicado en Puerto Madero. Mariana Nannis acusó a la bailarina de intentar apropiarse del inmueble, mientras que Alex salió públicamente en defensa de su pareja. Desde entonces, el vínculo entre ambos quedó cada vez más deteriorado.

De hecho, el mediático ya había manifestado en otras oportunidades que no mantenía relación con su madre y había sido contundente al asegurar que “su madre ya no existe” para él.

Ahora, las declaraciones de Nannis volvieron a encender la polémica. Durante una entrevista en El Ejército de la Mañana (Bondi Live), la mediática fue consultada sobre si había discriminado a su nieta por el origen de su mamá y respondió: “No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”.

La reacción de Alex Caniggia no tardó en llegar. A través de un video en Instagram, defendió a Melody Luz y a Venezia, cuestionó duramente los dichos de su madre y aseguró que no quiere que su hija tenga contacto con ella, “por más que tenga su sangre”.

Así, una pelea que lleva más de tres años volvió a explotar con un nuevo y explosivo capítulo familiar.