¡Aterrador! Un jugador de Lanús sufrió un VIOLENTO robo en su casa: amenazaron a su esposa e hijos

esposamarcelinomoreno.jpg

La información fue difundida por el periodista partidario del Granate, Ángel Carmé, a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde compartió capturas de los estados de Instagram de Katy detallando el calvario vivido.

“Hoy no tengo ganas de decir gracias a que no nos pasó nada porque lo que vivimos no se va a borrar de nuestras mentes nunca, mi hijo se va a acordar como se llevaban a su madre sin saber si ese iba a ser el último día que la vería con vida. Yo solo pedía que corriera, que no se cansara de correr”, añadió Katy. “No le deseo algo así a nadie, menos delante de tus hijos y de tu madre”, sentenció la mujer, que, además, se cuestionó: "¿Cómo hacés para que tus hijos olviden? ¿Cómo vuelve uno a sentirse tranquilo en un nuevo hogar? ¿Y ahora qué hacemos?"

esposamarcelinomoreno2.jpg

Los números de Marcelino Moreno en Lanús

Marcelino Moreno regresó a Lanús en enero de 2024. Desde entonces, disputó 21 partidos, marcó cinco goles y brindó tres asistencias. No obstante, durante sus dos pasos por la institución del sur, el 10 jugó 133 partidos y anotó 11 tantos.

Según el periodista Germán Gustavo Saldaña, Kate Rivero, la esposa de Marcelino Moreno, fue clave para que el futbolista regresara a Lanús. "Fue quien acordó con el club el contrato del futbolista", aseguró Saldaña en un posteo a través de su cuenta de X (ex Twitter), que data del 3 de enero del 2024.