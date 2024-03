Beligoy se sumó a la polémica por el arbitraje de Dóvalo y le apuntó a Tevez con una dura carta

El Director Nacional del Arbitraje de la AFA destacó la transparencia al mencionar que "están saliendo los videos del partido porque no tenemos absolutamente nada que ocultar". Luego, abordó una jugada en particular que generó controversia, donde Independiente reclamó un penal por una posible mano en el área tras un cabezazo de Aguilar: "Si un chico pateó una pelota en el fondo de su casa, dice que esa jugada nunca puede ser penal. A su vez yo, con consideraciones técnicas, te explico por qué no fue penal: la pelota viene rebotada de su propio cuerpo, hay una cercanía notoria entre el cabezazo y el jugador de Barracas, porque lo está tomando y desestabilizando. Ambos están saltando hacia el balón y pierden noción del lugar a dónde se encuentra el balón. Y claramente no hay un movimiento de la mano hacia la pelota, siempre la pelota va hacia la mano".

image.png

En relación a la no expulsión de Domínguez por un planchazo a Marcone, Beligoy fue contundente: "Lo que sucedió es que hay un jugador que se tira a jugar el balón y, producto de jugar el balón, el pie hace impacto en el balón y le hace saltar el pie. Toca con la punta del botín la pierna del jugador de Independiente. Hay arrepentimiento, son cosas para analizar en este tipo de jugadas. El árbitro la vio tal cual y por eso no se revirtió la situación. Es una jugada de clara amarilla".

La Asociación Argentina de Árbitros anunció que iniciará acciones legales contra Tevez por sus dichos sobre Dóvalo

Durante la conferencia de prensa que estaba dando el DT del Rojo, la AAA realizó el siguiente comunicado:

"La Asociación Argentina de Arbitros REPUDIA ENERGICAMENTE los dichos vertidos por el sr. Carlos Alberto Tèvez en el marco del encuentro disputado entre Club Atlético Barracas Central vs Club Atlético Independiente, en los cuales en referencia a la actuación de nuestro afiliado Pablo German Dovalo, expresó graves términos que calumnian, injurian e incitan a la violencia, menoscabando el buen nombre y honor del Sr. Dovalo. Por tal motivo desde la Asociación Argentina de Arbitros conjuntamente con nuestro equipo de asesores legales iniciaremos las correspondientes acciones legales en sede penal y civil por los daños y perjuicios ocasionados".

aaa_tevez.jpg

Independiente: tras ser respaldado por Grindetti, Carlos Tevez dejó una advertencia sobre su futuro

Carlos Tevez volvió a hablar después de cuestionar duramente al árbitro Pablo Dóvalo por el polémico desempeño en el partido que Independiente igualó este martes con Barracas Central. En tanto, dejó una clara advertencia en relación con su futuro como técnico del equipo.

“Sigo pensando lo mismo que ayer: le robaron a Independiente. Yo digo lo que pienso", disparó el DT en conferencia de prensa, donde estuvo acompañado del presidente Néstor Grindetti, quien inicialmente respaldó los dichos del entrenador.

Y, en la misma línea, el DT agregó: "Ojalá que haber dicho lo que pienso no le traiga consecuencias a Independiente".