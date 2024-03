Independiente: tras ser respaldado por Grindetti, Carlos Tevez dejó una advertencia sobre su futuro

Y, en la misma línea, el DT agregó: "Ojalá que haber dicho lo que pienso no le traiga consecuencias a Independiente".

El duro cruce de Carlos Tevez con Pablo Toviggino, mano derecha de "Chiqui" Tapia

Tevez, de esta manera, se refirió a su disputa a través de la red social "X" con Pablo Toviggino, tesorero de AFA y mano derecha del presidente "Chiqui" Tapia, que salió al cruce del DT cuando se quejó del desempeño arbitral de anoche.

"Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y sólo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!!", escribió el dirigente.

Sobre esos dichos, el director técnico contestó: "Mi discusión con Toviggino es personal. Trato de ser prudente porque tengo la camiseta puesta de Independiente"

Y completó: "Si me tengo que enfrentar con Toviggino o "Chiqui" Tapia lo haré sin este escudo. Primero pongo a Independiente ante todo. Nunca le pedí un favor a nadie. Y con el tema de los árbitros siempre pido que no me caguen, nada más, no pido que me ayuden. Fue una situación donde ayer con este buzo de Independiente dije que me sentí robado, di mis opiniones donde todo el fútbol argentino lo vio, quedó ahí”.

Por último, Tevez dejó la puerta entreabierta para dejar su cargo de entrenador. “No me veo mucho tiempo más dirigiendo en el fútbol argentino. Me tengo que plantear si quiero ser parte de este sistema, nada más. Si sos parte del sistema, tenés que bancarte todas estas cosas. Si no querés ser parte del sistema, tenés que dar un paso al costado y pensar bien lo que querés hacer. Es eso un poco lo que me planteo”.

Independiente-Barracas: la polémica que hizo estallar a Carlos Tevez

Transcurrían 19 minutos del primer tiempo en la cancha de Huracán, en una acción en la mitad de la cancha, Alexis Domínguez conducía la pelota; la adelantó un poco y le aplicó una plancha a Iván Marcone, en su intento por defender el ataque. El jugador de Independiente cayó y quedó tendido en el césped.

De inmediato, el árbitro Pablo Dóvalo le sacó la tarjeta amarilla a Domínguez, a pesar de que Carlos Tevez y los futbolistas de Independiente reclamaban la expulsión del atacante .

Mientras atendían a Marcone, el entrenador de Independiente le pidió a Dóvalo que fuera a observar de nuevo la jugada en el VAR, pero el árbitro no lo hizo.