"¿Entendés?": el fuerte cruce con los periodistas del árbitro de Barracas-Independiente

En cuanto a los dichos de Carlos Tevez, que había afirmado que jugaban contra 14, respondió: "No sé cuál es el enojo, no sé quién está enojado, no tengo idea. Es su opinión, no lo pude escuchar. Puede decir lo que quiera Tevez. Estoy acostumbrado, es muy fácil hablar, hablar es gratis. Dejame pasar, maestro".

Qué dijo Tevez al finalizar el partido

"Es como que un chorro te avise que te va a robar y vaya y te robe", dijo Carlos Tevez sobre el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien también cuestionó un posible penal tras una mano de Arce.

Una vez terminado el encuentro, el DT de Independiente no ocultó su enojo en conferencia de prensa. "Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Esto estuvo instalado toda la semana y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo", comenzó Carlitos, visiblemente molesto.

tevez_rojo.jpg Carlos Tevez, muy enojado con el árbitro luego del empate con Barracas.

"Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los DTs venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen. No quiero que me cobren ni bien ni mal, que no nos caguen", continuó Tevez.

Y agregó: "Como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas... Es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura".