¿Boca o River? El tarotista del Xeneize reveló quién ganará el Superclásico: "Final de ciclo"

El panorama, según el tarotista, resulta alentador para los hinchas xeneizes, que se aferran a cualquier señal positiva antes de enfrentar a su eterno rival.

Cuando las cartas hablaron de River, el mensaje fue muy distinto. “En River hay conflictos, por más que lo nieguen, lo veo acá. Hay peleas, discusiones, falta de seguridad... Complicado para River, lo veo mejor a Boca. Más con el 9 de basto, hay un final de ciclo para River”, sostuvo.

El mensaje final del tarotista sobre el Superclásico

Para cerrar su análisis, Walter Lavalle fue tajante y no dejó lugar a dudas: “Con las cartas, lo veo ganador a Boca, son mucho mejores”.

El Superclásico se jugará este domingo 9 de noviembre, desde las 16.30 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Más allá de las interpretaciones esotéricas, será el partido que puede definir el futuro inmediato de ambos clubes: para Boca, una oportunidad de coronar su recuperación; para River, la posibilidad de revertir un momento crítico.