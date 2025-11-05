En vivo Radio La Red
¿Boca o River? El tarotista del Xeneize reveló quién ganará el Superclásico: "Final de ciclo"

Walter Lavalle, conocido por sus predicciones sobre Boca, tiró las cartas antes del Superclásico ante River y reveló qué equipo se quedará con la victoria. Además, advirtió que “se acerca un final de ciclo”.

A pocos días del Superclásico entre Boca y River, que se disputará este domingo desde las 16.30 en La Bombonera, las cábalas, supersticiones y predicciones volvieron a ser protagonistas. En ese terreno, uno de los nombres más reconocidos del ambiente es el de Walter Lavalle, el tarotista identificado con Boca, quien nuevamente tiró las cartas para anticipar qué puede ocurrir en el duelo más esperado del fútbol argentino.

Lavalle, seguido por miles de hinchas en redes sociales por sus vaticinios previos a partidos clave del Xeneize, analizó la energía de ambos equipos y no dudó en su predicción: “Lo veo mejor a Boca”, afirmó al concluir su lectura.

Qué dicen las cartas sobre Boca y River, según Walter Lavalle

El tarotista comenzó su interpretación centrándose en el equipo dirigido por Claudio Úbeda, quien atraviesa un momento de irregularidad pero llega al clásico con la posibilidad de asegurar la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Hay mucha seguridad en Boca, como que se superaron conflictos”, explicó Lavalle, y agregó: “Salió la rueda de la fortuna. Son cartas bastante buenas para Boca, salvo por la luna y el 5 de espada. Veo mucha energía puesta en Boca, espero que eso no le juegue en contra por ir impulsivamente a buscar el partido. Me gustan las cartas de Boca”.

El panorama, según el tarotista, resulta alentador para los hinchas xeneizes, que se aferran a cualquier señal positiva antes de enfrentar a su eterno rival.

Cuando las cartas hablaron de River, el mensaje fue muy distinto. “En River hay conflictos, por más que lo nieguen, lo veo acá. Hay peleas, discusiones, falta de seguridad... Complicado para River, lo veo mejor a Boca. Más con el 9 de basto, hay un final de ciclo para River”, sostuvo.

El mensaje final del tarotista sobre el Superclásico

Para cerrar su análisis, Walter Lavalle fue tajante y no dejó lugar a dudas: “Con las cartas, lo veo ganador a Boca, son mucho mejores”.

El Superclásico se jugará este domingo 9 de noviembre, desde las 16.30 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Más allá de las interpretaciones esotéricas, será el partido que puede definir el futuro inmediato de ambos clubes: para Boca, una oportunidad de coronar su recuperación; para River, la posibilidad de revertir un momento crítico.

