Deportes
River
Superclásico
PREOCUPACIÓN

La pésima noticia que recibió Marcelo Gallardo en la previa del Superclásico entre River y Boca

A diez días de una nueva edición del Superclásico ante Boca, Marcelo Gallardo recibió una noticia que preocupa a todo River. Los detalles.

La pésima noticia que recibió Marcelo Gallardo en la previa del Superclásico entre River y Boca

River vive horas de tensión. En medio de una crisis futbolística inédita desde la llegada de Marcelo Gallardo, el equipo sumó un nuevo motivo de preocupación: Gonzalo Montiel sufrió un esguince de rodilla izquierda y quedó en duda para el Superclásico frente a Boca, que se disputará el próximo domingo 9 de noviembre en la Bombonera.

image

El lateral derecho, campeón del mundo con la Selección Argentina, se lesionó durante el entrenamiento del miércoles. Si bien en un principio se pensó que solo era una molestia leve, al día siguiente volvió a sentir dolor en la articulación, lo que obligó al cuerpo médico a realizar estudios para descartar una lesión ligamentaria.

Los resultados confirmaron que se trató de un esguince, sin compromiso mayor, aunque el defensor fue inmediatamente descartado para el partido del domingo ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental.

Montiel podrá jugar el Superclásico ante Boca

Esa es la gran incógnita que hoy rodea a River. Desde el club son moderadamente optimistas sobre la recuperación del jugador, aunque todo dependerá de cómo responda su rodilla en los próximos días. El cuerpo médico seguirá su evolución de manera diaria y recién a mediados de la semana próxima se definirá si podrá ser parte del encuentro más esperado del semestre.

La lesión de Montiel llega en un momento delicado para el equipo, que atraviesa una seguidilla de partidos bajo presión y con varios futbolistas al límite desde lo físico. Gallardo, además, debe administrar la carga en el marco de la triple competencia, lo que ya lo obligó a rotar piezas en las últimas fechas.

Montiel apenas pudo disputar siete partidos del actual Torneo Clausura y su ausencia representa un golpe duro para el esquema defensivo de River, donde su proyección y precisión en salida son claves.

Quién puede reemplazar a Montiel en River

Con el lateral derecho fuera de la convocatoria para el duelo ante Gimnasia, Gallardo evalúa dos alternativas principales: Fabricio Bustos y Milton Casco.

Bustos, exIndependiente, es el reemplazante natural en ese sector, aunque su irregularidad en los últimos partidos genera dudas en el cuerpo técnico. Casco, por su parte, aporta experiencia y equilibrio, pero su adaptación al perfil derecho podría restar profundidad ofensiva.

Además, el entrenador debe tomar una decisión estratégica respecto a la defensa completa: tres de los titulares —Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña— están al borde de la suspensión por acumulación de amarillas. Si alguno es amonestado ante Gimnasia, se perderá el Superclásico frente a Boca.

Por eso, Gallardo podría optar por preservar a algunos de ellos y apostar por una formación alternativa, pensando en llegar con todos sus titulares al partido clave en la Bombonera.

La probable formación de River ante Gimnasia

De acuerdo con los ensayos de la semana, la posible alineación de River para recibir al Lobo sería: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Con la mira puesta en el Superclásico, el cuerpo técnico evaluará minuto a minuto la evolución de Montiel, una pieza fundamental en la defensa de River. Si no llega en condiciones, Gallardo deberá rearmar su última línea para uno de los compromisos más trascendentes del año.

