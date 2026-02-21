Boca oficializó a Adam Bareiro: cuánto pagó y qué esperan los hinchas del nuevo delantero
El delantero paraguayo llega desde Fortaleza de Brasil y le aportará variantes en el ataque a Claudio Úbeda.
Adam Bareiro es el nuevo refuerzo de Boca. (Foto y video: Inatagram / @BocaJrs).
Boca oficializó este sábado la incorporación de Adam Bareiro como nuevo refuerzo para la próxima temporada. El delantero paraguayo superó la revisión médica y firmó contrato por tres años, por lo que ya quedó a disposición del entrenador Claudio Úbeda.
El club anunció la llegada del atacante a través de sus redes sociales con un video que muestra sus primeros momentos con la camiseta azuly oro. En las imágenes también se lo ve junto a los hinchas en la puerta de la clínica y durante la revisión médica.
Tras la publicación, los comentarios de los fanáticos apuntaron principalmente a la necesidad de goles en el equipo. Muchos destacaron que esperan que el delantero ayude a terminar con la sequía ofensiva que atraviesa el plantel.
Bareiro, de 28 años, llega luego de su último paso por Fortaleza, donde convirtió 11 goles y aportó dos asistencias en 31 partidos. Incluso, en su despedida del club brasileño marcó un tanto ante Ferroviario.
El desafío de Bareiro tras su paso reciente por River
Uno de los puntos que genera expectativa es su reciente paso por River, un dato que no pasó inadvertido entre los hinchas. Sin embargo, el futbolista confía en revertir cualquier resistencia con rendimiento dentro de la cancha y goles.
En el cuerpo técnico valoran su experiencia internacional, su potencia física y su capacidad para jugar como referencia de área, características que buscan fortalecer el ataque del equipo.
Cuánto pagó Boca por el delantero paraguayo
Las negociaciones entre Boca y Fortaleza se extendieron durante casi una semana. Desde el inicio, el Xeneize ofreció tres millones de dólares por el 100% del pase del jugador.
Si bien el club brasileño intentó mejorar las condiciones económicas y solicitó un monto mayor, finalmente aceptó la propuesta luego de que Boca ajustara la forma de pago, pero mantuviera la cifra original.
Con la llegada de Bareiro, el club de la Ribera suma una nueva alternativa ofensiva y continúa reforzando el plantel con el objetivo de pelear en los torneos locales e internacionales.