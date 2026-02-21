Boca oficializó a Adam Bareiro: cuánto pagó y qué esperan los hinchas del nuevo delantero

BGK7BNE6RFF2NGASIMENNVFKYU Adam Bareiro es el nuevo refuerzo de Boca. (Foto y video: Inatagram / @BocaJrs).

El desafío de Bareiro tras su paso reciente por River

Uno de los puntos que genera expectativa es su reciente paso por River, un dato que no pasó inadvertido entre los hinchas. Sin embargo, el futbolista confía en revertir cualquier resistencia con rendimiento dentro de la cancha y goles.

En el cuerpo técnico valoran su experiencia internacional, su potencia física y su capacidad para jugar como referencia de área, características que buscan fortalecer el ataque del equipo.

bareiro.jpg Bareiro y su reciente paso por River.

Cuánto pagó Boca por el delantero paraguayo

Las negociaciones entre Boca y Fortaleza se extendieron durante casi una semana. Desde el inicio, el Xeneize ofreció tres millones de dólares por el 100% del pase del jugador.

Si bien el club brasileño intentó mejorar las condiciones económicas y solicitó un monto mayor, finalmente aceptó la propuesta luego de que Boca ajustara la forma de pago, pero mantuviera la cifra original.

Con la llegada de Bareiro, el club de la Ribera suma una nueva alternativa ofensiva y continúa reforzando el plantel con el objetivo de pelear en los torneos locales e internacionales.