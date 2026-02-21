El importante anuncio de Tiago PZK que sacudió al mundo de la música: "Hace tiempo que..."
Sin vueltas y con un tono sincero, Tiago PZK dejó entrever que tomó una decisión importante, de esas que pueden cambiar el rumbo de una carrera.
21 feb 2026, 19:24
Tiago PZK sacudió las redes con un mensaje reflexivo que generó revuelo en el mundo de la música. Sus palabras, publicadas en sus cuentas oficiales, encendieron las alarmas entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a especular sobre un posible giro en su carrera.
Pero no hay motivos para el pánico: el artista no anunció su retiro ni mucho menos. Lo que sí dejó en claro es que atraviesa un momento de replanteo personal y profesional. En su descargo, dio a entender que no se siente identificado con ciertos valores que predominan en la industria musical actual y que esa incomodidad lo llevó a frenar y mirar hacia adentro.
“Hace tiempo que mi música no representa lo que soy.Mucho tiempo me falté a mí mismo y a mis valores para hacer lo que complace al resto en vez de a mí. A partir de ahora, cada canción que saque va a ser de Tiago. Del verdadero Tiago. No el de las fotos de plástico y luces de colores", escribió en un primer posteo en sus historias de Instagram.
“La industria, los artistas caretas y su ego me tienen re podrido. Yo vengo de un mundo real; mi sufrimiento de wacho nunca me lo sanó el cuento de la fama. Hoy en mi mesa solo come el que me vio teniendo hambre, y agradezco porque hoy en día sobra donde en algún momento faltó", aseguró, cuestionando también a algunos colegas.
Quién es Tiago PZK
Tiago PZK es uno de los artistas más destacados de la nueva generación urbana argentina. Nacido en Monte Grande, logró construir una carrera meteórica combinando trap, R&B y pop, con letras atravesadas por vivencias personales y una fuerte impronta emocional.
Su salto masivo llegó con canciones que rápidamente se volvieron virales y lo posicionaron en los primeros puestos de los rankings digitales. Con colaboraciones internacionales y shows multitudinarios, consolidó un perfil versátil que trasciende el género urbano tradicional.
A lo largo de su recorrido, Tiago se caracterizó por mostrar una faceta sensible y auténtica, hablando abiertamente de sus experiencias, su historia familiar y los desafíos que enfrentó antes de alcanzar la fama.
En el último tiempo, el artista dejó entrever que atraviesa una etapa de transformación personal y artística, con la intención de reconectar con su esencia y hacer música más alineada con sus valores y su identidad real.