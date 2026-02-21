El importante anuncio de Tiago PZK que sacudió al mundo de la música: "Hace tiempo que..."

“La industria, los artistas caretas y su ego me tienen re podrido. Yo vengo de un mundo real; mi sufrimiento de wacho nunca me lo sanó el cuento de la fama. Hoy en mi mesa solo come el que me vio teniendo hambre, y agradezco porque hoy en día sobra donde en algún momento faltó", aseguró, cuestionando también a algunos colegas.

Quién es Tiago PZK

Tiago PZK es uno de los artistas más destacados de la nueva generación urbana argentina. Nacido en Monte Grande, logró construir una carrera meteórica combinando trap, R&B y pop, con letras atravesadas por vivencias personales y una fuerte impronta emocional.

Su salto masivo llegó con canciones que rápidamente se volvieron virales y lo posicionaron en los primeros puestos de los rankings digitales. Con colaboraciones internacionales y shows multitudinarios, consolidó un perfil versátil que trasciende el género urbano tradicional.

A lo largo de su recorrido, Tiago se caracterizó por mostrar una faceta sensible y auténtica, hablando abiertamente de sus experiencias, su historia familiar y los desafíos que enfrentó antes de alcanzar la fama.

En el último tiempo, el artista dejó entrever que atraviesa una etapa de transformación personal y artística, con la intención de reconectar con su esencia y hacer música más alineada con sus valores y su identidad real.