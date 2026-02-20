El "Chelo" Weigandt se habría hecho un llamativo retoque estético en el rostro y explotó las redes en la previa del clásico entre Boca y Racing

Por qué Weigandt vuelve a estar en el centro de la escena futbolística?

Más allá del revuelo en redes, el lateral también es noticia por cuestiones deportivas. Este viernes volvería a integrar el equipo titular frente a Racing Club desde las 20:00 en La Bombonera, por el Torneo Apertura.

Tras su paso por Inter Miami, donde compartió plantel con Lionel Messi, Weigandt regresó a Boca, su club de origen. Durante algunas semanas se entrenó de manera diferenciada porque, en principio, no iba a ser tenido en cuenta.

Sin embargo, el contexto cambió. La venta de Luis Advíncula, el flojo nivel de Juan Barinaga y la no consideración de Lucas Blondel llevaron a Claudio Úbeda a reincorporarlo al primer equipo. Con el correr de los días, el defensor volvió a meterse en la pelea y ahora tendría la chance de salir desde el arranque.

Así, entre el debate por su imagen y su regreso a la titularidad, el “Chelo” Weigandt volvió a ocupar un lugar protagónico en la agenda de Boca. En un país donde el fútbol se vive con lupa, incluso una foto puede convertirse en noticia.