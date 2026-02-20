En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
RacingClub
FÚTBOL

El "Chelo" Weigandt se habría hecho un llamativo retoque estético en el rostro y explotó las redes en la previa del clásico entre Boca y Racing

El lateral de Boca compartió una imagen en TikTok y usuarios señalaron un posible tratamiento facial. En medio del debate, volvería a ser titular en La Bombonera.

El Chelo Weigandt se habría hecho un llamativo retoque estético en el rostro y explotó las redes en la previa del clásico entre Boca y Racing

En Argentina, el fútbol no solo se analiza dentro de la cancha. Cada gesto, publicación o cambio de imagen de un jugador puede convertirse en tendencia en cuestión de horas. Eso fue lo que ocurrió con Marcelo Weigandt, lateral derecho de Boca, quien quedó en el centro de la escena tras subir una foto a sus redes sociales.

Leé también El legado de Fate en el fútbol argentino: cuántos títulos ganaron Boca y River cuando lo tuvieron de sponsor
El legado de Fate en el fútbol argentino: cuántos títulos ganaron Boca y River con el sponsor. 

El “Chelo” publicó el 16 de enero un clásico “dump” en su cuenta de TikTok, bajo el usuario @Wilmarr5742. En una de las imágenes se lo ve dentro de un auto, con anteojos de sol y la luz pegándole de frente en el rostro. La publicación, que en su momento pasó relativamente desapercibida, comenzó a circular con fuerza en las últimas horas, especialmente en X (ex Twitter), donde se desató un debate por un supuesto retoque estético.

La repercusión creció cuando la cuenta El Canciller escribió: “El ‘Chelo’ Weigandt se hizo un tratamiento facial, se puso bótox y se agregó ácido hialurónico en sus labios: hoy volvería a la titularidad en Boca después de 2 años”. A partir de ese mensaje, la discusión sobre la imagen del futbolista se volvió viral.

chelo_boca2

No hubo declaraciones públicas del jugador al respecto. Sin embargo, el tema escaló rápidamente y volvió a poner sobre la mesa cómo la exposición mediática de los futbolistas trasciende lo estrictamente deportivo.

Por qué Weigandt vuelve a estar en el centro de la escena futbolística?

Más allá del revuelo en redes, el lateral también es noticia por cuestiones deportivas. Este viernes volvería a integrar el equipo titular frente a Racing Club desde las 20:00 en La Bombonera, por el Torneo Apertura.

Tras su paso por Inter Miami, donde compartió plantel con Lionel Messi, Weigandt regresó a Boca, su club de origen. Durante algunas semanas se entrenó de manera diferenciada porque, en principio, no iba a ser tenido en cuenta.

Sin embargo, el contexto cambió. La venta de Luis Advíncula, el flojo nivel de Juan Barinaga y la no consideración de Lucas Blondel llevaron a Claudio Úbeda a reincorporarlo al primer equipo. Con el correr de los días, el defensor volvió a meterse en la pelea y ahora tendría la chance de salir desde el arranque.

Así, entre el debate por su imagen y su regreso a la titularidad, el “Chelo” Weigandt volvió a ocupar un lugar protagónico en la agenda de Boca. En un país donde el fútbol se vive con lupa, incluso una foto puede convertirse en noticia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca RacingClub
Notas relacionadas
¡Bombazo! Boca cerró la llegada de un ex River como refuerzo gracias al cupo especial por Battaglia
Boca no se retira del mercado: el cuarto refuerzo al que apunta
Duro golpe para Boca: Paredes quedó descartado y no jugará el clásico ante Racing

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar