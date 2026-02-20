En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Edwuin Cetré
FÚTBOL

Boca no se retira del mercado: el cuarto refuerzo al que apunta

Recientemente, como consecuencia de la lesión de Battaglia, Boca incorporó a Bareiro. Sin embargo, el Xeneize no se retira del mercado de pases y negocia a su cuarto refuerzo. Los detalles.

Boca no se retira del mercado: el cuarto refuerzo al que apunta

Boca no se retira del mercado de pases y redobla la apuesta por un nuevo refuerzo. Tras concretar la llegada de Adam Bareiro utilizando el cupo habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia, el club de la Ribera apunta ahora a sumar un cuarto nombre y vuelve a poner el foco en Edwuin Cetré.

Leé también Duro golpe para Boca: Paredes quedó descartado y no jugará el clásico ante Racing
duro golpe para boca: paredes quedo descartado y no jugara el clasico ante racing
image

El extremo colombiano ya estuvo muy cerca de convertirse en jugador azul y oro hace poco más de una semana. Sin embargo, la transferencia se frenó cuando parecía encaminada, debido a diferencias en los criterios médicos tras los estudios realizados al futbolista de Estudiantes. Desde entonces, el escenario quedó en suspenso.

En el medio, Athletico Paranaense presentó una propuesta por Cetré que finalmente no prosperó. Ese movimiento reactivó el interés de Boca, que decidió avanzar nuevamente y presentar una oferta distinta a la original. Según trascendió, la nueva propuesta contempla el riesgo vinculado a los estudios médicos que habían generado dudas en la negociación anterior.

Por qué se cayó antes el pase de Cetré a Boca

El pase se estancó cuando todo indicaba que el colombiano iba a sumarse al plantel. Las diferencias en los criterios médicos fueron determinantes para que la operación no se cerrara en ese momento. Esa situación abrió un compás de espera y transformó la negociación en un verdadero culebrón.

Ahora, con una propuesta reformulada, Boca intenta destrabar la situación incorporando en las condiciones el contexto médico que había generado el conflicto previo.

Qué necesita Boca para cerrar el cuarto refuerzo

Para que la negociación avance de manera definitiva, el club deberá liberar un nuevo cupo mediante una venta o un préstamo al exterior. Ese requisito es clave para poder incorporar a otro futbolista en este mercado.

Desde Brandsen 805 aseguran que esta situación no representará un inconveniente y que podrán resolverla sin mayores dificultades. Con ese panorama, la dirigencia mantiene abiertas las conversaciones mientras evalúa los pasos a seguir.

Qué pasa si Cetré no llega a Boca

En caso de que el ex Junior finalmente continúe en La Plata, Boca no se retirará del mercado. La intención es incorporar de todos modos un extremo o un volante ofensivo para afrontar la campaña 2026.

Con Ángel Romero, Santiago Ascacíbar y Adam Bareiro ya confirmados, el equipo dirigido por Claudio Úbeda busca reforzar el frente de ataque y sumar variantes en el sector ofensivo. La prioridad es clara: potenciar el plantel antes del cierre del libro de pases.

La historia con Cetré todavía no está cerrada. Boca volvió a la carga con una oferta distinta y aguarda definiciones en una negociación que ya tuvo varios capítulos. Mientras tanto, el mercado sigue abierto y el Xeneize mantiene activo su radar en busca de una nueva incorporación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Edwuin Cetré Adam Bareiro
Notas relacionadas
El legado de Fate en el fútbol argentino: cuántos títulos ganaron Boca y River cuando lo tuvieron de sponsor
¡Bombazo! Boca cerró la llegada de un ex River como refuerzo gracias al cupo especial por Battaglia
El "Chelo" Weigandt se habría hecho un llamativo retoque estético en el rostro y explotó las redes en la previa del clásico entre Boca y Racing

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar