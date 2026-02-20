Boca no se retira del mercado: el cuarto refuerzo al que apunta

Ahora, con una propuesta reformulada, Boca intenta destrabar la situación incorporando en las condiciones el contexto médico que había generado el conflicto previo.

Qué necesita Boca para cerrar el cuarto refuerzo

Para que la negociación avance de manera definitiva, el club deberá liberar un nuevo cupo mediante una venta o un préstamo al exterior. Ese requisito es clave para poder incorporar a otro futbolista en este mercado.

Desde Brandsen 805 aseguran que esta situación no representará un inconveniente y que podrán resolverla sin mayores dificultades. Con ese panorama, la dirigencia mantiene abiertas las conversaciones mientras evalúa los pasos a seguir.

Qué pasa si Cetré no llega a Boca

En caso de que el ex Junior finalmente continúe en La Plata, Boca no se retirará del mercado. La intención es incorporar de todos modos un extremo o un volante ofensivo para afrontar la campaña 2026.

Con Ángel Romero, Santiago Ascacíbar y Adam Bareiro ya confirmados, el equipo dirigido por Claudio Úbeda busca reforzar el frente de ataque y sumar variantes en el sector ofensivo. La prioridad es clara: potenciar el plantel antes del cierre del libro de pases.

La historia con Cetré todavía no está cerrada. Boca volvió a la carga con una oferta distinta y aguarda definiciones en una negociación que ya tuvo varios capítulos. Mientras tanto, el mercado sigue abierto y el Xeneize mantiene activo su radar en busca de una nueva incorporación.