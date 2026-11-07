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RESOLUCIÓN

La severa medida que dictó la Justicia contra Mauro Icardi tras lo sucedido en Nordelta

La Justicia tomó una decisión tras la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi e impuso una severa medida. Todos los detalles.

7 nov 2026, 16:37
La severa medida que dictó la Justicia contra Mauro Icardi tras lo sucedido en Nordelta

La severa medida que dictó la Justicia contra Mauro Icardi tras lo sucedido en Nordelta

La severa medida que dictó la Justicia contra Mauro Icardi tras lo sucedido en Nordelta

La severa medida que dictó la Justicia contra Mauro Icardi tras lo sucedido en Nordelta

Mauro Icardi quedó alcanzado por una medida cautelar que le impide acercarse y mantener contacto con su hija Francesca. La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre, en una causa por presuntas lesiones leves iniciada tras una denuncia de Wanda Nara.

Según informó Infobae, que accedió a la resolución, la disposición lleva la firma del juez Orlando Abel Díaz y tendrá una vigencia de 45 días corridos desde la notificación al futbolista. Durante ese período, Icardi no podrá acercarse a menos de 100 metros de la niña ni a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre. La medida también impide toda comunicación por vías personales, telefónicas, redes sociales, mensajería instantánea o a través de terceros.

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La resolución también dispuso que la niña reciba asistencia del área de violencia por razones de género del Municipio de Tigre y dio intervención a la Asesoría de Menores. Además, se solicitará la designación de un Juzgado de Familia para abordar las cuestiones de cuidado, alimentos y contacto con sus padres.

La cautelar llegó después del operativo policial en La Isla, Nordelta. Según el acta difundida, efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar cerca de las 17 tras un aviso al 911. Allí, la conductora les contó que su hija le había enviado mensajes por iCloud en los que denunciaba una presunta agresión de su padre y aseguraba que llevaba horas en su habitación sin almorzar.

De acuerdo con la reconstrucción policial, un hombre les negó el ingreso a la vivienda. Poco después, la niña salió llorando y pidió retirarse con su madre, a quien le manifestó que su padre la había golpeado y amenazado. El episodio ocurrió cuando regía una disposición judicial que establecía que permaneciera con Icardi hasta el 16 de noviembre.

Según la constancia, una médica del Sistema de Emergencias de Tigre revisó a la niña y no encontró lesiones graves que requirieran trasladarla. Sin embargo, habría aconsejado una radiografía por un golpe leve en la rodilla izquierda. Nara señaló que su hija tenía prevista una operación de meniscos para el mes siguiente.

Qué pasó entre Mauro Icardi y Martín Migueles

Martín Migueles habría protagonizado un tenso cruce con Mauro Icardi durante el episodio ocurrido el viernes en Nordelta. Según reconstruyeron en LAM (América TV), el empresario llegó a la propiedad junto a Wanda Nara y, en un primer momento, buscó mediar en la discusión entre la conductora y el futbolista. Martín Migueles intentaba conciliar y no lo pudo hacer, relató Pepe Ochoa.

Sin embargo, ese intento de calmar los ánimos habría terminado en un enfrentamiento verbal con el delantero. De acuerdo con la versión difundida en el programa, Migueles intervino al escuchar lo que Icardi le decía a su pareja. Martín le tuvo que empezar a poner los puntos a Mauro porque le estaba diciendo un montón de cosas a Wanda, contaron al aire. No se precisaron las palabras que intercambiaron ambos ni cómo concluyó el cruce.

Después de lo ocurrido, Migueles acompañó a Wanda a prestar declaración en Tigre y permaneció cerca de ella durante la noche. Las cámaras de LAM lo captaron esperando en su camioneta y, cuando el cronista le preguntó cómo estaba la situación, respondió con el pulgar hacia arriba, sin hacer declaraciones sobre su encuentro con Icardi.

En pocas palabras

  • Medida judicial: La Justicia impuso una medida cautelar a Mauro Icardi.
  • Prohibición de acercamiento: El futbolista no podrá acercarse a su hija Francesca.
  • Denuncia de Wanda Nara: La medida surge tras una denuncia de Wanda Nara por lesiones leves.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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