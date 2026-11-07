La severa medida que dictó la Justicia contra Mauro Icardi tras lo sucedido en Nordelta

De acuerdo con la reconstrucción policial, un hombre les negó el ingreso a la vivienda. Poco después, la niña salió llorando y pidió retirarse con su madre, a quien le manifestó que su padre la había golpeado y amenazado. El episodio ocurrió cuando regía una disposición judicial que establecía que permaneciera con Icardi hasta el 16 de noviembre.

Según la constancia, una médica del Sistema de Emergencias de Tigre revisó a la niña y no encontró lesiones graves que requirieran trasladarla. Sin embargo, habría aconsejado una radiografía por un golpe leve en la rodilla izquierda. Nara señaló que su hija tenía prevista una operación de meniscos para el mes siguiente.

Qué pasó entre Mauro Icardi y Martín Migueles

Martín Migueles habría protagonizado un tenso cruce con Mauro Icardi durante el episodio ocurrido el viernes en Nordelta. Según reconstruyeron en LAM (América TV), el empresario llegó a la propiedad junto a Wanda Nara y, en un primer momento, buscó mediar en la discusión entre la conductora y el futbolista. “Martín Migueles intentaba conciliar y no lo pudo hacer”, relató Pepe Ochoa.

Sin embargo, ese intento de calmar los ánimos habría terminado en un enfrentamiento verbal con el delantero. De acuerdo con la versión difundida en el programa, Migueles intervino al escuchar lo que Icardi le decía a su pareja. “Martín le tuvo que empezar a poner los puntos a Mauro porque le estaba diciendo un montón de cosas a Wanda”, contaron al aire. No se precisaron las palabras que intercambiaron ambos ni cómo concluyó el cruce.

Después de lo ocurrido, Migueles acompañó a Wanda a prestar declaración en Tigre y permaneció cerca de ella durante la noche. Las cámaras de LAM lo captaron esperando en su camioneta y, cuando el cronista le preguntó cómo estaba la situación, respondió con el pulgar hacia arriba, sin hacer declaraciones sobre su encuentro con Icardi.