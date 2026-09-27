Boca vs. Racing por la Copa Argentina: quién juega, a qué hora y cómo verlo en vivo

Ese resultado también le permitió a Boca ubicarse tercero en la tabla anual, con 47 puntos, mientras que en el Torneo Clausura ocupa el quinto puesto de la Zona A, con 17 unidades.

En la Copa Argentina, el Xeneize comenzó su recorrido frente a Gimnasia de Chivilcoy, luego eliminó a Sarmiento y en octavos de final protagonizó un partido cerrado ante Vélez. Tras igualar durante los 90 minutos, consiguió la clasificación en la definición por penales.

El calendario que tiene por delante es exigente. Boca afrontará una importante cantidad de partidos entre fines de septiembre y comienzos de noviembre, con compromisos por el Torneo Clausura, el Superclásico frente a River y la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

En caso de superar a Racing, además, tendrá que disputar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield el 7 u 8 de octubre.

La baja que tendrá Boca y el equipo que prepara Arruabarrena

Boca tendrá una ausencia obligada para el encuentro en Rosario. Álvaro Montero fue convocado por la Selección de Colombia por decisión de Néstor Lorenzo y no podrá estar a disposición del entrenador.

En cambio, Leonel Flores fue liberado de la convocatoria de Lionel Scaloni y quedó habilitado para disputar el encuentro ante Racing.

De esta manera, el cambio que se perfila respecto del equipo que derrotó a San Lorenzo estaría en el arco, con Leandro Brey como titular.

La posible formación de Boca:

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing va por otro batacazo en la Copa Argentina

La Academia llega al cruce con Boca después de conseguir un triunfo ante Sarmiento por el Torneo Clausura, resultado que le permitió abandonar el último lugar de la Zona B.

Sin embargo, Racing todavía se encuentra en la parte baja de la tabla: suma ocho puntos y ocupa el anteúltimo puesto de su grupo. En la tabla anual también está lejos de los primeros lugares, con 29 unidades en el puesto 23.

La Copa Argentina representa una competencia diferente para el conjunto de Juan Pablo Vojvoda, que viene avanzando con autoridad.

Racing derrotó a San Martín de Formosa en los 32avos de final, luego goleó 4-1 a Defensa y Justicia en los 16avos y en octavos consiguió una clasificación importante frente a Belgrano, último campeón del Torneo Apertura.

Ahora tendrá enfrente a Boca en un partido que definirá su continuidad en el certamen.

Vojvoda todavía no confirmó el equipo de Racing

El entrenador de Racing mantiene algunas dudas para enfrentar al Xeneize.

Una de ellas está en la defensa y tiene como protagonista a Ezequiel Cannavo, quien se recuperó de una molestia muscular y podría ingresar por Gonzalo Escudero, autor de uno de los goles en el último partido ante Sarmiento.

La inclusión de Cannavo también modificaría el esquema táctico de la Academia, que podría pasar de una línea de tres defensores a una formación con cuatro jugadores en el fondo.

En ataque también existe una incógnita. Lautaro Díaz quedó fuera de la lista de convocados luego de sufrir una sobrecarga en el recto anterior y el psoas de la pierna izquierda.

Para ocupar su lugar, Vojvoda analiza distintas alternativas: Duván Vergara, Adrián Fernández y Tomás Conechny.

La probable formación de Racing:

Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara, Adrián Fernández o Tomás Conechny; Adrián Martínez.

DT: Juan Pablo Vojvoda.

Boca vs. Racing: hora, TV y estadio

El partido por los cuartos de final de la Copa Argentina se disputará este domingo 27 de septiembre.