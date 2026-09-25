El Vasco Arruabarrena recibió dos grandes noticias en Boca antes de enfrentar a Racing por la Copa Argentina

La agenda de Boca Juniors no da tregua. Mientras se mantiene en la pelea de todos los frentes competitivos de la temporada —el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina—, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena ya ultima los detalles para disputar los cuartos de final del certamen federal. A poco más de 48 horas de emprender el viaje rumbo a Rosario, el entrenador xeneize recibió dos novedades muy positivas en el predio de entrenamiento tras recuperar a dos futbolistas clave.