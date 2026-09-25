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El Vasco Arruabarrena recibió dos grandes noticias en Boca antes de enfrentar a Racing por la Copa Argentina

Rodolfo Arruabarrena recibió dos grandes noticias en la previa del clásico entre Boca y Racing por Copa Argentina. Los detalles.

Rodolfo Arruabarrena recibió dos grandes noticias en la previa del clásico entre Boca y Racing por Copa Argentina. 

Rodolfo Arruabarrena recibió dos grandes noticias en la previa del clásico entre Boca y Racing por Copa Argentina. 

La agenda de Boca Juniors no da tregua. Mientras se mantiene en la pelea de todos los frentes competitivos de la temporada —el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina—, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena ya ultima los detalles para disputar los cuartos de final del certamen federal. A poco más de 48 horas de emprender el viaje rumbo a Rosario, el entrenador xeneize recibió dos novedades muy positivas en el predio de entrenamiento tras recuperar a dos futbolistas clave.

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Qué jugadores recuperó Rodolfo Arruabarrena para enfrentar a Racing en Rosario

Por un lado, Leonel Flores fue desafectado de los trabajos con la Selección argentina y regresó a la par del grupo. El juvenil delantero había sido convocado junto a un grupo de futbolistas del medio local para entrenar con el plantel mayor en Ezeiza en la antesala del homenaje a Lionel Messi, pero fue liberado por el cuerpo técnico nacional para sumarse de lleno a la preparación del clásico. De no mediar imprevistos, Flores irá de arranque en el once titular.

Además de la reincorporación del joven atacante, la otra novedad destacada en el predio xeneize fue la alta médica de Ayrton Costa, quien dejó atrás su lesión y volvió a ejercitarse junto a sus compañeros. Ahora, el cuerpo técnico liderado por el "Vasco" evaluará si lo incluye dentro de la nómina de concentrados para viajar a Santa Fe. En caso de integrar la delegación, el marcador central esperaría su turno en el banco de suplentes, teniendo en cuenta la inactividad que arrastra y las destacadas actuaciones de Facundo Herrera, quien aprovechó sus minutos y se afianzó en la zaga titular.

Con este escenario, el conjunto de la Ribera empieza a perfilar el equipo para un duelo determinante en el semestre. La probable alineación de Boca para saltar al campo de juego estaría conformada por Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel.

Cuándo, a qué hora y en qué cancha juegan Boca y Racing por la Copa Argentina

El cruce que definirá al semifinalista del torneo federal tiene todo su cronograma confirmado por la organización:

  • Fecha: Domingo 27 de septiembre.

  • Hora: 17:00.

  • Sede: Estadio Gigante de Arroyito (Rosario).

  • Árbitro: Andrés Gariano.

El vencedor de esta llave de cuartos de final se medirá en semifinales ante Banfield, conjunto que viene de clasificar tras dejar en el camino por penales a Deportivo Riestra.

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