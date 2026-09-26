Sofi Martínez frenó a Flavio Azzaro por un comentario sobre Diego Leuco en PH, Podemos Hablar: "No somos..."

Otro de los invitados, Flavio Azzaro, intervino para dar su opinión sobre lo que estaba planteando Martínez y dio una postura diferente: "Si llegas a esa situación no volves más, si lo tomas como 'me cago de risa', la miro y hablamos como si fuesemos primos no volves más".

Frente a la opinión de Azzaro, la invitada fue contundente: "No somos ni amigos ni primos".

Cómo fue el reencuentro de Sofi Martínez y Diego Leuco

Luego de varios meses sin compartir públicamente un mismo espacio, Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron a encontrarse frente a las cámaras. La periodista reemplazó a Carina Zampini en la conducción de La Peña de Morfi (Telefe) y tuvo como compañero nada menos que a su expareja.

La buena relación entre ambos quedó expuesta desde el comienzo del programa. En medio de la conducción, Leuco tuvo un gesto hacia Sofi y le dedicó un particular elogio al aire: “Qué linda que estás Sofi”.

Más adelante, la presencia de Sebastián Wainraich llevó el encuentro hacia un terreno mucho más personal. El conductor propuso un ping pong de preguntas para que los dos recordaran diferentes momentos de su historia sentimental y anunció que sería el público quien definiría quién lograba formular las mejores preguntas.

A lo largo de la charla aparecieron detalles sobre las distintas etapas que atravesaron como pareja. Diego explicó que la relación tuvo dos períodos. “Fueron dos etapas, primero un año y después dos y medio”, mientras que Martínez tomó una perspectiva más amplia para resumir todo lo vivido: “Entre que empezamos y todo fueron ocho años”.

Uno de los detalles que sorprendió durante el intercambio tuvo que ver con la manera en que Sofi manejó la separación en las redes sociales. La periodista reconoció que tomó una decisión apenas terminó el vínculo: “Voy con la verdad siempre, básicamente el día que nos separamos te silencié y hasta el día de hoy no aparecés en mis redes. Era mejor silenciarte que eliminarte”.

Leuco, por su parte, contó que en varias oportunidades tuvo la intención de comunicarse con su expareja, aunque finalmente decidió no enviar esos mensajes. “Millones de veces le escribí mensajes y después los borré. Yo soy de escribir largo”, reconoció él. La respuesta de Sofi no tardó en llegar: “Escribe largo, pero tiene talento”.

Durante el repaso de su historia también aparecieron anécdotas vinculadas con objetos y situaciones cotidianas que quedaron como recuerdo de aquellos años. Diego reveló incluso una particular historia relacionada con una importante cantidad de yerba que debía llegarle a Sofi: “Nos mandaron 40 kilos de yerba que a ella le gusta y nunca le avisé que había llegado. También le quedó alguna remera de ella”.

La conversación también permitió conocer un gesto que Leuco tuvo con Martínez después de que la pareja ya hubiera terminado. El periodista recordó que decidió acompañarla de manera silenciosa durante un momento deportivo especialmente importante para ella: “Es algo que hice cuando no estábamos juntos, vos jugabas una final de fútbol muy importante, estabas en primera y yo la fui a ver en secreto”.

“ No hubo días tristes en nuestra relación, pero eliminaría el día que nos separamos ”, señaló Leuco sobre lo difícil que fue la separación y cómo borraría ese momento.