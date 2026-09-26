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Rosario Central lo dio vuelta ante Estudiantes con un doblete de Di María y ganó la Supercopa Internacional

En un partido polémico, se impusieron los rosarinos luego de ir perdiendo desde el primer minuto y sumaron un nuevo título. Juan Sebastián Verón posteó en contra de la organización del torneo.

Estudiantes y Rosario Central definieron al campeón de la Supercopa Internacional. (Foto: Prensa Estudiantes LP)

Estudiantes y Rosario Central definieron al campeón de la Supercopa Internacional. (Foto: Prensa Estudiantes LP)

Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional tras vencer 3-1 a Estudiantes de La Plata en una final cargada de tensión y polémicas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Ángel Di María fue la gran figura con un doblete, mientras que Julián Fernández marcó el tercero del Canalla para sumar la estrella número 14 de su historia.

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Marcos Rojo. 

El Pincha había golpeado prácticamente desde el vestuario. Apenas habían transcurrido 51 segundos cuando Alexis Castro convirtió el 1-0 y sorprendió al equipo dirigido por Jorge Almirón. Sin embargo, Central logró reaccionar y dio vuelta el resultado.

Di María apareció primero con un golazo de tiro libre para establecer el empate y luego volvió a ser protagonista en tiempo de descuento, cuando convirtió de penal para poner el 2-1. La sanción generó fuertes protestas de los futbolistas de Estudiantes y encendió definitivamente una final que terminó envuelta en polémica.

Con el conjunto platense volcado en busca del empate, Julián Fernández convirtió el 3-1 definitivo y aseguró la consagración de Central. El campeón del mundo volvió a ser determinante en una final. Con Central en desventaja desde el primer minuto, Di María se hizo cargo de un tiro libre y marcó un golazo para igualar el encuentro.

Escandaloso final entre los jugadores de Estudiantes y Rosario Central: corridas, empujones, insultos y golpes. (Foto: captura DSports)

Escandaloso final entre los jugadores de Estudiantes y Rosario Central: corridas, empujones, insultos y golpes. (Foto: captura DSports)

Pero su actuación no terminó allí. Sobre el cierre, el árbitro Darío Herrera sancionó un penal para Rosario Central en una jugada que provocó la reacción de los futbolistas y el banco de Estudiantes. Di María tomó la pelota y convirtió desde los doce pasos para completar su doblete y dar vuelta el partido. Poco después llegó el tercer tanto que terminó de sentenciar la definición.

El fuerte mensaje de Juan Sebastián Verón durante la final

La polémica arbitral también provocó la reacción de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien publicó un durísimo mensaje en sus redes sociales mientras todavía se disputaba el encuentro.

Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble… innecesario para esto nos traen hasta acá jajajaja. Una puesta en escena ridícula”, escribió Verón. El clima se volvió todavía más tenso durante los últimos minutos y el cierre quedó marcado por las protestas y los incidentes entre los protagonistas.

Un final caliente entre Estudiantes y Rosario Central

La definición de la Supercopa Internacional terminó en medio de un escándalo dentro del campo de juego, con cruces, empujones y enfrentamientos entre integrantes de ambos equipos.

En medio de las protestas contra el arbitraje, los jugadores de Estudiantes abandonaron el campo de juego y Herrera dio por terminado el encuentro.

De esta manera, Rosario Central derrotó 3-1 a Estudiantes y se quedó con la Supercopa Internacional, en una final que tuvo a Di María como protagonista excluyente y que terminó atravesada por la controversia arbitral.

Cómo llegaron Rosario Central y Estudiantes a la Supercopa Internacional

Estudiantes disputó la definición luego de haberse consagrado campeón del Trofeo de Campeones 2025, mientras que Rosario Central obtuvo su lugar por haber terminado en el primer puesto de la Tabla Anual 2025.

La final se jugó en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con Darío Herrera como árbitro principal.

Formaciones de Estudiantes y Rosario Central

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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