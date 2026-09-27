Yanina Zilli dio detalles de su noche íntima con Luis Miguel: "Piel hermosa"

Y detalló sobre la reacción de Luis Miguel al verla y quedar maravillado con su figura: “Llego, Luis Miguel me ve y dice ‘No lo puedo creer’. Se agachó al piso y arrodillado me hacía reverencia con las manos de mi cola, que me llegaba a la nuca. Para mí ese tipo de comentarios eran normal. Se referían a mi como ‘la de la cola’ no me decían Yanina Zilli”.

Cómo fue la noche de Yanina Zilli con Luis Miguel

Yanina Zilli contó que se estaba por retirar del lugar cuando una persona del entorno del cantante se acercó y le preguntó si quería quedarse un rato para conocer a solas a Luis Miguel.

"Cuando me voy por el pasillo un flaco alto se me acerca y me dice que Luis Miguel quería charlar un rato conmigo a solas", recordó la ex Gran Hermano.

“Entró y le dijo a las chicas que se tenían que retirar, salían todas las mujeres llorando. Se fueron todos, charlamos (con el cantante) y pasé esa noche hot”, dijo la exvedette soriendo.

“Creo que fue más por la anécdota pero no me arrepiento la verdad, tenía una piel hermosa”, reveló Zilli sobre lo que sintió por ese entonces.

Luego, Sabrina Rojas le preguntó por la performance del cantante en la intimidad y ella lo calificó con un buen puntaje: "Se notaba que se crió en hoteles y le faltaba esa calle, ese roce social. Pero vamos a ponerle un 8", se sinceró.

Sobre el final, aclaró que no tenía intenciones de volver a verlo: "Estaba centrada en lo mío", concluyó la invitada.