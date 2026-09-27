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Yanina Zilli dio detalles de su noche íntima con Luis Miguel: "Piel hermosa"

La exvedette Yanina Zilli recordó en PH Podemos Hablar cómo fue el encuentro a solas que mantuvo varios años atrás con el cantante Luis Miguel.

27 sept 2026, 08:45
Yanina Zilli dio detalles de su noche íntima con Luis Miguel: Piel hermosa

Yanina Zilli dio detalles de su noche íntima con Luis Miguel: "Piel hermosa"

Yanina Zilli dio detalles de su noche íntima con Luis Miguel: Piel hermosa

Yanina Zilli dio detalles de su noche íntima con Luis Miguel: "Piel hermosa"

Yanina Zilli, Sabrina Rojas, Sofi Martínez, Miguel Ángel Solá y Flavio Azzaro fueron los invitados del sábado 26 de septiembre de PH Podemos Hablar (Telefe).

En la charla con los invitados, Andy Kusnetzoff fue directo con la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada al preguntarle si mantuvo un romance con un mega famoso cantante.

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“¿Estuviste con Luis Miguel?”, le consultó el conductor. Y la invitada no esquivó la respuesta al dar detalles de aquel encuentro íntimo que tuvo con el artista varios años atrás.

“Vos sabés que no era muy de mi estilo pero dijo 'no lo voy a dejar pasar'. En ese momento me encantaba Enrique Iglesias. Me invitaron al hotel, había fiesta y estaba Luis Miguel. Al otro día tenía que grabar y me invitaron un ratito", comenzó su relato Yanina Zilli.

Y detalló sobre la reacción de Luis Miguel al verla y quedar maravillado con su figura: “Llego, Luis Miguel me ve y dice ‘No lo puedo creer’. Se agachó al piso y arrodillado me hacía reverencia con las manos de mi cola, que me llegaba a la nuca. Para mí ese tipo de comentarios eran normal. Se referían a mi como ‘la de la cola’ no me decían Yanina Zilli”.

Cómo fue la noche de Yanina Zilli con Luis Miguel

Yanina Zilli contó que se estaba por retirar del lugar cuando una persona del entorno del cantante se acercó y le preguntó si quería quedarse un rato para conocer a solas a Luis Miguel.

"Cuando me voy por el pasillo un flaco alto se me acerca y me dice que Luis Miguel quería charlar un rato conmigo a solas", recordó la ex Gran Hermano.

“Entró y le dijo a las chicas que se tenían que retirar, salían todas las mujeres llorando. Se fueron todos, charlamos (con el cantante) y pasé esa noche hot”, dijo la exvedette soriendo.

“Creo que fue más por la anécdota pero no me arrepiento la verdad, tenía una piel hermosa”, reveló Zilli sobre lo que sintió por ese entonces.

Luego, Sabrina Rojas le preguntó por la performance del cantante en la intimidad y ella lo calificó con un buen puntaje: "Se notaba que se crió en hoteles y le faltaba esa calle, ese roce social. Pero vamos a ponerle un 8", se sinceró.

Sobre el final, aclaró que no tenía intenciones de volver a verlo: "Estaba centrada en lo mío", concluyó la invitada.

     

 

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