Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: cuánto tiempo estará sin jugar

El primer diagnóstico comunicado por el seleccionado francés había señalado una lesión tendinosa en la rodilla izquierda. Los exámenes posteriores realizados en España permitieron precisar el cuadro.

Cuánto tiempo estará afuera Mbappé de las canchas

El Real Madrid no estableció oficialmente un período de recuperación y señaló que la evolución del futbolista será evaluada.

De todos modos, según información publicada este sábado por El País, el cuerpo médico estima que necesitará entre 10 y 12 días para recuperarse.

De cumplirse ese plazo, Mbappé podría volver a estar disponible para el regreso de la competencia con el club, después del próximo parate internacional.

De esta manera, el francés quedó descartado para lo que resta de la fecha FIFA y continuará su recuperación bajo el seguimiento de los médicos del Real Madrid.