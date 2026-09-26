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Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: cuánto tiempo estará sin jugar

El club español emitió un comunicado sobre el estado del delantero, que sufrió una lesión durante el partido entre Francia y Turquía por la Nations League.

Kylian Mbappé sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda

Kylian Mbappé sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, según informó el Real Madrid.

Kylian Mbappé ya tiene diagnóstico luego de la molestia que sufrió durante el triunfo de Francia ante Turquía por la primera fecha de la Nations League. El delantero fue examinado este sábado por los Servicios Médicos del Real Madrid, que confirmaron una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda.

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“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, informó la institución española.

El episodio ocurrió durante el partido disputado este viernes en Turquía. Mbappé marcó el único gol del encuentro y, poco después de rematar, comenzó a evidenciar molestias en la pierna izquierda.

El atacante recibió atención médica y volvió al campo, aunque apenas pudo permanecer unos minutos. Finalmente fue reemplazado y abandonó la concentración de la selección francesa para regresar a Madrid y realizarse nuevos estudios.

El primer diagnóstico comunicado por el seleccionado francés había señalado una lesión tendinosa en la rodilla izquierda. Los exámenes posteriores realizados en España permitieron precisar el cuadro.

Cuánto tiempo estará afuera Mbappé de las canchas

El Real Madrid no estableció oficialmente un período de recuperación y señaló que la evolución del futbolista será evaluada.

De todos modos, según información publicada este sábado por El País, el cuerpo médico estima que necesitará entre 10 y 12 días para recuperarse.

De cumplirse ese plazo, Mbappé podría volver a estar disponible para el regreso de la competencia con el club, después del próximo parate internacional.

De esta manera, el francés quedó descartado para lo que resta de la fecha FIFA y continuará su recuperación bajo el seguimiento de los médicos del Real Madrid.

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