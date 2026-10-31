Así fue la lapidaria pregunta que la China Ansa realizó a Santi Maratea y lo hizo estallar de furia en PH

Sin embargo, la periodista insistió: “¿Alguna sugerencia, reclamo?”. Lejos de dejar pasar la pregunta, el influencer le marcó una diferencia: “Dijiste ‘recriminarías’. Pero gracias le diría”.

Fue entonces cuando Ansa profundizó sobre uno de los proyectos solidarios del influencer: “Con respecto al refugio de los perros, que la historia quedó inconclusa...”. La observación provocó una inmediata reacción de Maratea, quien la interrumpió con una pregunta que elevó todavía más la tensión: “¿Sos periodista vos?”.

“Estoy preguntando, no estoy acusando de nada”, se defendió la comunicadora. Sin embargo, el influencer continuó cuestionándola: “¿Tu averiguación fue a través de medios o qué? ¿No es medio incompleto? Sos periodista, trabajás en medios. ¿Te parece que es completo o incompleto averiguar a través de medios?”.

Cómo siguió el cruce entre la China Ansa y Santi Maratea en PH

Lejos de calmarse, la tensión entre Santi Maratea y la China Ansa fue en aumento durante el cara a cara de PH: Podemos Hablar (Telefe). El influencer, visiblemente molesto por las preguntas de la periodista sobre sus colectas solidarias, comenzó a cuestionar la información que tenía sobre el refugio de perros.

“Si nos ponemos a preguntar qué averiguaste, seguro no sepas nada”, lanzó Maratea con dureza. Sin dejar pasar el comentario, Ansa le respondió: “Seguro que sí”, dejando en claro que no estaba dispuesta a retroceder ante sus cuestionamientos.

Sin embargo, el influencer redobló la apuesta y le reprochó su insistencia: “La pregunta que hiciste te la respondí, y la segunda también. Seguiste un poco más allá”. Ante esa reacción, la comunicadora intentó dar por terminado el intercambio con una breve respuesta: “Gracias, era eso”.

Pero Maratea no se quedó callado y volvió a apuntar contra ella. “No nos hagamos los inocentes. Hablaste de un tema puntual. Por lo visto, la respuesta que te di no es la que estás buscando, era otra”, expresó, dejando en evidencia su enojo por el rumbo que había tomado la conversación.

“Pensé que iba a decir gracias nomás”, comentó Ansa sobre la reacción que esperaba del influencer. Finalmente, sorprendida por la intensidad del enfrentamiento, lanzó una frase que resumió el incómodo momento: “Se lo tomó para la mierda...”.