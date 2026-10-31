Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron: la tajante decisión que tomaron sobre su luna de miel

Por otro lado, la cantante confirmó que no habrá luna de miel inmediatamente después del casamiento, debido a los compromisos profesionales que ambos tienen por delante. “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo ”, reconoció.

“Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí ”, sostuvo.

Finalmente, Lali habló sobre la posibilidad de tener hijos con Pedro y admitió que todavía no tiene una decisión tomada. “Me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños”, confesó.

Cómo fue la despedida de soltera de Lali Espósito

A diferencia de lo que ocurrirá con su luna de miel, que deberá postergar por sus compromisos laborales, Lali Espósito sí se hizo tiempo para disfrutar de sus despedidas de soltera antes de casarse con Pedro Rosemblat. La cantante celebró en más de una oportunidad junto a sus amigas y familiares, con viajes, fiestas y divertidas sorpresas que compartió en sus redes sociales.

La primera celebración tuvo lugar a fines de agosto en Río de Janeiro, Brasil, donde viajó acompañada por Mery del Cerro, Cande Vetrano, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite. Durante la escapada hubo playa, cenas, salidas nocturnas y disfraces. Uno de los detalles más llamativos fueron las máscaras con el rostro de Pedro y los accesorios personalizados con referencias al casamiento.

Sin embargo, los festejos no terminaron ahí. El 2 de octubre, Lali organizó una segunda despedida de soltera en Buenos Aires, con una cena que incluyó un bingo musical, velos de novia y el tradicional juego de las cintas en una torta rogel. Además, las personas encargadas de atender la celebración lucieron remeras con la frase “Me enamoré, taradas”, una expresión que la artista popularizó durante sus shows.

La diversión también estuvo acompañada por momentos de emoción y complicidad. De hecho, Cande reveló que el viaje a Brasil había sido una sorpresa para la cantante, quien desconocía los planes que sus amigas habían preparado. “La sorprendimos, era todo muy divertido. Ella no sabía nada. No le gusta que la sorprendan, pero le tocó”, contó la actriz. Así, mientras el viaje romántico con Pedro deberá esperar, la cantante pudo disfrutar de varias celebraciones antes de dar el sí.