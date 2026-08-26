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Polémica en la Fórmula 1: un ex piloto defendió a Franco Colapinto tras la sanción en Zandvoort

Jolyon Palmer defendió a Franco Colapinto tras su sanción en Zandvoort y expuso un antecedente con Lewis Hamilton en Silverstone.

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Polémica en la Fórmula 1: un ex piloto defendió a Franco Colapinto tras la sanción en Zandvoort

La sanción que relegó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos continúa generando controversia en el ambiente de la Fórmula 1. En esta oportunidad, el exfórmula 1 y analista de televisión Jolyon Palmer revisó detalladamente las cámaras a bordo y las imágenes externas de Zandvoort, concluyendo que la penalización aplicada al argentino resultó desmedida dadas las condiciones en las que se produjo la maniobra.

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El episodio tuvo lugar durante la primera vuelta de la carrera. Tras el violento impacto de Max Verstappen contra el muro y la dispersión de restos sobre la pista, Colapinto inició el sobrepaso por el exterior sobre Yuki Tsunoda. Según la reconstrucción de Palmer, las cámaras de los puestos de control confirmaron que el argentino ya había superado esas zonas antes de que se activara la bandera amarilla, recibiendo la alerta en el tablero cuando el adelantamiento era irreversible.

Por qué fue tan controvertida la sanción a Franco Colapinto según Jolyon Palmer

El especialista remarcó que las circunstancias inmediatas al accidente impidieron cualquier tipo de reacción previa por parte del piloto bonaerense. "Verstappen acaba de golpear el muro. No hay forma de que el piloto pueda reaccionar ante eso con una bandera amarilla y comenzar a reducir la velocidad. Simplemente estás conduciendo por instinto", explicó Palmer.

A esa imprecisión se sumó la maniobra del propio Tsunoda, quien frenó de forma abrupta al divisar una rueda trasera sobre el asfalto, lo que completó el sobrepaso casi automáticamente. Para el analista británico, "Colapinto tiene absolutamente derecho a mantener su trazada y pasar. No hay ninguna bandera amarilla para él y ahora la va a recibir en el tablero, y justo después vamos a tener una bandera verde".

Cuál fue el antecedente con Lewis Hamilton que expuso el doble vara de la FIA

El punto más contundente exhibido por Palmer fue la disparidad de criterio al aplicar el artículo B1.8.4 a. del Reglamento de la FIA. Durante la vuelta 38 del Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton incurrió en la misma falta con su Ferrari en Silverstone, al no reducir la velocidad en una zona delimitada por banderas amarillas.

En aquella ocasión, las autoridades determinaron que el británico había ingresado al sector antes de la señal física y que el aviso del tablero llegó en el tramo final, resolviendo el caso únicamente con una reprimenda, sin castigos de tiempo ni quita de puntos en la superlicencia.

"Ni Lindblad ni Colapinto recibieron una bandera amarilla física. Sí recibieron un mensaje en el tablero, pero Lewis Hamilton tuvo algo similar en Silverstone y recibió únicamente una reprimenda, en condiciones mucho menos caóticas que estas", enfatizó Palmer, coincidiendo con el malestar expuesto por el propio argentino, quien tras la prueba señaló que las autoridades deben ser "un poco flexibles y entender la situación". Concluyendo su análisis, Palmer remarcó que el drive-through aplicado "destruye por completo su carrera", representando un castigo desproporcionado para un auto de la zona media.

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