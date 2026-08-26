Polémica en la Fórmula 1: un ex piloto defendió a Franco Colapinto tras la sanción en Zandvoort

Cuál fue el antecedente con Lewis Hamilton que expuso el doble vara de la FIA

El punto más contundente exhibido por Palmer fue la disparidad de criterio al aplicar el artículo B1.8.4 a. del Reglamento de la FIA. Durante la vuelta 38 del Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton incurrió en la misma falta con su Ferrari en Silverstone, al no reducir la velocidad en una zona delimitada por banderas amarillas.

En aquella ocasión, las autoridades determinaron que el británico había ingresado al sector antes de la señal física y que el aviso del tablero llegó en el tramo final, resolviendo el caso únicamente con una reprimenda, sin castigos de tiempo ni quita de puntos en la superlicencia.

"Ni Lindblad ni Colapinto recibieron una bandera amarilla física. Sí recibieron un mensaje en el tablero, pero Lewis Hamilton tuvo algo similar en Silverstone y recibió únicamente una reprimenda, en condiciones mucho menos caóticas que estas", enfatizó Palmer, coincidiendo con el malestar expuesto por el propio argentino, quien tras la prueba señaló que las autoridades deben ser "un poco flexibles y entender la situación". Concluyendo su análisis, Palmer remarcó que el drive-through aplicado "destruye por completo su carrera", representando un castigo desproporcionado para un auto de la zona media.