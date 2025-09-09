En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Thiago Almada
SELECCIÓN ARGENTINA

El heredero: se conoció que jugador usará la 10 de Messi tras la baja de Thiago Almada

Ante las ausencias de Lionel Messi y Thiago Almada, otro futbolista de la SelecciónArgentina será el encargado de lucir la icónica camiseta número 10 en el cierre de las Eliminatorias frente a Ecuador.

La Selección Argentina tendrá un nuevo protagonista con la camiseta número 10. Lionel Messi no viajó a Guayaquil por descanso, y Thiago Almada quedó afuera del partido ante Ecuador por una molestia física de último momento. En ese contexto, Franco Mastantuono, joven delantero del Real Madrid, fue elegido para portar el histórico dorsal que supieron llevar Messi y Diego Maradona.

image

Con apenas 18 años, Mastantuono enfrentará la responsabilidad de vestir un número que representa creatividad, liderazgo y tradición en el fútbol argentino. Si ingresa durante el partido, será su tercer encuentro oficial con la Albiceleste, tras debutar ante Chile y ser titular frente a Venezuela en el Monumental. Ambos encuentros correspondieron a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Qué experiencia tiene Mastantuono con la camiseta número 10

A pesar de su corta edad, Mastantuono no es ajeno al icónico dorsal. En el pasado, lo vistió con la Selección Argentina Sub-20 durante amistosos, aunque en torneos oficiales el honor estuvo reservado para Claudio “Diablito” Echeverri en el Sudamericano 2025, único certamen oficial del juvenil hasta ahora.

Este antecedente indica que el joven oriundo de Azul ya ha tenido contacto con la responsabilidad que implica llevar la N°10, preparándolo para asumirla en un contexto oficial de alta exposición y presión.

image

¿Qué significa este voto de confianza de Scaloni?

El entrenador Lionel Scaloni le dio un claro respaldo a Mastantuono al confiarle la camiseta 10 en un partido clave de Eliminatorias. La elección del joven delantero no solo es simbólica por la historia del dorsal, sino también estratégica: representa la transición generacional dentro del equipo, donde la Albiceleste comienza a visualizar los líderes que continuarán el legado de Messi.

José Pekerman, ex entrenador histórico de la Selección, ya había señalado a Mastantuono como un posible sucesor de Messi: “Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”, aseguró en diálogo con DSports Radio. Este pronóstico refuerza la relevancia del momento que vivirá la joven promesa.

Qué expectativas genera en la Selección y en los hinchas

La asignación del dorsal número 10 a Mastantuono genera una mezcla de entusiasmo y curiosidad. La Albiceleste enfrenta un cierre de Eliminatorias donde la presión y la concentración son clave, y la responsabilidad de llevar la 10 recaerá sobre un jugador que combina juventud, talento y proyección.

Además, el gesto de Scaloni subraya la intención de darle protagonismo a los talentos emergentes, consolidando la idea de que la transición generacional es una prioridad para el cuerpo técnico. Para Mastantuono, será una prueba de madurez futbolística y mental frente a un contexto internacional exigente.

El futuro de la N°10: una historia que sigue

Más allá de un partido puntual, la decisión de confiarle el dorsal a Mastantuono refleja la continuidad del legado argentino. La camiseta número 10 sigue siendo un símbolo de liderazgo y creatividad, y su nueva etapa, ahora con un juvenil de 18 años, promete marcar un capítulo más en la rica historia de la Albiceleste.

Si bien la Pulga aún está activo, la apuesta por Mastantuono indica que Argentina comienza a preparar a los futuros referentes que podrán mantener vivo el prestigio de este histórico número en la Selección.

