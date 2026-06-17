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"Acabado": la reacción viral en el programa "El Chiringuito" por los tres goles de Messi

Los panelistas de un reconocido programa deportivo de España siguieron el debut de la Selección argentina ante Argelia y estallaron con cada conquista del capitán. Sus comentarios se hicieron tendencia.

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La reacción viral en España por los tres goles de Messi: ¡Está vivo!

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Antonela Roccuzzo le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi.

Durante la transmisión especial del programa que conduce Josep Pedrerol, el ex arquero y entrenador Jorge D’Alessandro fue uno de los más efusivos. Tras el primer gol de Messi, no ocultó su sorpresa: “¡Qué gol, qué gol! ¡Dónde la puso, por favor! Mirá qué rosca al ángulo. Dios mío”, exclamó.

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La segunda conquista también generó una escena que rápidamente se volvió viral. El ex futbolista español Francisco “Lobo” Carrasco repitió una y otra vez el nombre del rosarino, mientras D’Alessandro lanzó una frase que tuvo amplia repercusión: “Acabado estaba, acabado… Está vivo, está vivo. No estaba de parranda”.

La locura se desató definitivamente con el tercer tanto del capitán argentino. Ambos panelistas se levantaron de sus asientos y celebraron entre aplausos y gritos. “¡Dónde la puso, nene!”, exclamó D’Alessandro, antes de agregar: “Mirá dónde va, en el nido. Es imposible. Mirá la rosca, cómo vuela”.

Horas después del encuentro disputado en Kansas City, el ex entrenador trasladó su entusiasmo a las redes sociales y rescató una expresión que se hizo popular durante el Mundial de Qatar 2022. Junto a una imagen de Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez escribió: “¡¡¡Están vivos!!! = Los Ferraris”.

estan vivos messi

La referencia remite al análisis que realizó hace cuatro años sobre el mediocampo argentino, al que bautizó como “Los Ferraris” por la velocidad e intensidad con la que jugaban los entonces jóvenes volantes de la Scaloneta.

Mundial 2026: Argentina, siguiente parada... Austria

Con el triunfo ante Argelia, la Selección Argentina quedó como líder del Grupo J y volverá a presentarse el próximo lunes 22 de junio frente a Austria, desde las 14 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas. El conjunto europeo también comenzó con una victoria, tras imponerse 3-1 sobre Jordania. El último compromiso de la fase de grupos para el equipo de Lionel Scaloni será ante los jordanos, el sábado 27 de junio, nuevamente en Dallas.

argentina vs austria

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