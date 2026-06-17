"Acabado": la reacción viral en el programa "El Chiringuito" por los tres goles de Messi

Horas después del encuentro disputado en Kansas City, el ex entrenador trasladó su entusiasmo a las redes sociales y rescató una expresión que se hizo popular durante el Mundial de Qatar 2022. Junto a una imagen de Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez escribió: “¡¡¡Están vivos!!! = Los Ferraris”.

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La referencia remite al análisis que realizó hace cuatro años sobre el mediocampo argentino, al que bautizó como “Los Ferraris” por la velocidad e intensidad con la que jugaban los entonces jóvenes volantes de la Scaloneta.

Mundial 2026: Argentina, siguiente parada... Austria

Con el triunfo ante Argelia, la Selección Argentina quedó como líder del Grupo J y volverá a presentarse el próximo lunes 22 de junio frente a Austria, desde las 14 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas. El conjunto europeo también comenzó con una victoria, tras imponerse 3-1 sobre Jordania. El último compromiso de la fase de grupos para el equipo de Lionel Scaloni será ante los jordanos, el sábado 27 de junio, nuevamente en Dallas.