Bombazo en la F1: Red Bull confirmó sus pilotos y ya está la grilla completa para el 2026

Qué dijo Red Bull sobre la salida de Yuki Tsunoda

El japonés cerrará su etapa como piloto titular el próximo domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última cita del calendario 2025. Luego de cinco años en la grilla, pasará a desempeñar el rol de piloto de prueba dentro de Red Bull.

Laurent Mekies, CEO del equipo, destacó su evolución y su aporte a lo largo de este ciclo: “Yuki lleva siete años corriendo con los colores de Red Bull y he tenido el placer de trabajar con él en ambos equipos. A lo largo de sus cinco temporadas en la Fórmula 1, se ha convertido en un piloto completo, fuerte a una vuelta los sábados y capaz de salidas excepcionales y una excelente técnica de carrera los domingos”.

El directivo también agradeció su compromiso: “En nombre de todos en Red Bull, le agradezco su contribución y sabemos que brindará un apoyo invaluable a los proyectos de 2026”.

Qué dijo Isack Hadjar tras su ascenso a Red Bull

El francés expresó su emoción por dar el salto más importante de su carrera dentro de la estructura: “Estoy muy agradecido con Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza de competir al más alto nivel de la Fórmula 1. Después de todo el esfuerzo desde que me uní al equipo junior, es una gran recompensa”.

Hadjar también remarcó su deseo de trabajar junto a Verstappen: “Me siento listo para ir a Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo sientan. Es una decisión increíble; trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que estoy deseando que llegue”.

Cómo queda la grilla completa de la Fórmula 1 para la temporada 2026

El anuncio de Red Bull permitió cerrar definitivamente la parrilla del próximo campeonato. Equipo por equipo, así estará conformada:

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Red Bull

Max Verstappen

Isack Hadjar

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Mercedes

George Russell

Andrea Kimi Antonelli

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Haas

Oliver Bearman

Esteban Ocon

Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz

Racing Bulls

Liam Lawson

Arvid Lindblad

Cadillac (nuevo equipo)

Valtteri Bottas

Sergio “Checo” Pérez

Audi (ex Sauber)