Deportes
Fórmula 1
Red Bull Racing
FÓRMULA 1

Bombazo en la F1: Red Bull confirmó sus pilotos y ya está la grilla completa para el 2026

Red Bull anunció a los dos pilotos que representarán a la escudería en la próxima temporada y sorprendió a todos. Con ese movimiento, quedó definida la parrilla completa para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

(Foto: Reuters)

(Foto: Reuters)

La Fórmula 1 ya tiene a sus 20 protagonistas confirmados para la temporada 2026. El movimiento final lo oficializó Red Bull este martes, cuando comunicó que Isack Hadjar será el nuevo compañero de Max Verstappen en el equipo principal. Con esta decisión, el joven francés ocupará el lugar de Yuki Tsunoda, quien dejará de ser piloto titular tras cinco temporadas consecutivas en la categoría.

Leé también Se corre el GP de Qatar de la Fórmula 1: qué necesita Colapinto para sumar puntos en Losail
se corre el gp de qatar de la formula 1: que necesita colapinto para sumar puntos en losail
image

(X@oracleredbull).

Hadjar, que debutó este año en la F1 como piloto de Racing Bulls, dio un salto histórico dentro de la estructura energética gracias a un rendimiento en crecimiento y a un podio destacado en el Gran Premio de Países Bajos, su mejor resultado desde su llegada a la máxima categoría. Ahora, a sus 21 años recién cumplidos en septiembre, se convierte en el nuevo coequiper del tricampeón del mundo.

La salida de Tsunoda también habilita otro cambio importante: Racing Bulls incorporará al británico Arvid Lindblad, ascendido desde la Academia, para acompañar al neozelandés Liam Lawson, quien continúa en la formación.

Qué dijo Red Bull sobre la salida de Yuki Tsunoda

El japonés cerrará su etapa como piloto titular el próximo domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última cita del calendario 2025. Luego de cinco años en la grilla, pasará a desempeñar el rol de piloto de prueba dentro de Red Bull.

Laurent Mekies, CEO del equipo, destacó su evolución y su aporte a lo largo de este ciclo: “Yuki lleva siete años corriendo con los colores de Red Bull y he tenido el placer de trabajar con él en ambos equipos. A lo largo de sus cinco temporadas en la Fórmula 1, se ha convertido en un piloto completo, fuerte a una vuelta los sábados y capaz de salidas excepcionales y una excelente técnica de carrera los domingos”.

El directivo también agradeció su compromiso: “En nombre de todos en Red Bull, le agradezco su contribución y sabemos que brindará un apoyo invaluable a los proyectos de 2026”.

Qué dijo Isack Hadjar tras su ascenso a Red Bull

El francés expresó su emoción por dar el salto más importante de su carrera dentro de la estructura: “Estoy muy agradecido con Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza de competir al más alto nivel de la Fórmula 1. Después de todo el esfuerzo desde que me uní al equipo junior, es una gran recompensa”.

Hadjar también remarcó su deseo de trabajar junto a Verstappen: “Me siento listo para ir a Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo sientan. Es una decisión increíble; trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que estoy deseando que llegue”.

Cómo queda la grilla completa de la Fórmula 1 para la temporada 2026

El anuncio de Red Bull permitió cerrar definitivamente la parrilla del próximo campeonato. Equipo por equipo, así estará conformada:

McLaren

  • Lando Norris

  • Oscar Piastri

Ferrari

  • Charles Leclerc

  • Lewis Hamilton

Red Bull

  • Max Verstappen

  • Isack Hadjar

Aston Martin

  • Fernando Alonso

  • Lance Stroll

Mercedes

  • George Russell

  • Andrea Kimi Antonelli

Alpine

  • Pierre Gasly

  • Franco Colapinto

Haas

  • Oliver Bearman

  • Esteban Ocon

Williams

  • Alexander Albon

  • Carlos Sainz

Racing Bulls

  • Liam Lawson

  • Arvid Lindblad

Cadillac (nuevo equipo)

  • Valtteri Bottas

  • Sergio “Checo” Pérez

Audi (ex Sauber)

  • Nico Hülkenberg

  • Gabriel Bortoleto

