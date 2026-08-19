La tajante aclaración y el real motivo por el cual Marcelo Polino se enfureció con Lali Espósito

Lo cierto es que después Lali Espósito le envió un mensaje a Ángel de Brito en LAM (América Tv) donde desmintió categóricamente la versión de Marcelo Polino y calificó sus dichos como "una gran maldad".

El duro comunicado de Marcelo Polino donde contó qué pasó con Lali Espósito

Marcelo Polino compartió vía Instagram un comunicado donde contó en detalle desde cuándo vienen sus diferencias con Lali Espósito y lo sucedido en la grabación de la serie de Moria.

"Aclaración por mis dichos, así me ahorro 300 notas, que igual agradezco. Mi distancia con Lali es de 2021, cuando se portó para el or.. conmigo. Se lo dije en su momento, frontal como siempre", expresó el periodista.

Y arremetió contra la desmentida de la cantante: "No flashes trasfondos políticos. Javier Milei ni era diputado cuando pasó, no me quieras meter en la grieta".

Luego, Marcelo Polino contó lo que observó durante la grabación: "Sobre la serie de Moria: conté lo que pasó en la filmación. Los invitados famosos estábamos todos en un salón del palacio y vos, sola en otro. No es bueno ni malo, es lo que pasó".

"Y si alguna vez necesitás aclarar algo, llamame a mí, como en aquellas madrugadas cuando yo estaba en París. Calma. Menos Netflix mental y más realidad", concluyó firme.