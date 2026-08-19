A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ENFRENTADOS

La tajante aclaración y el real motivo por el cual Marcelo Polino se enfureció con Lali Espósito

El periodista Marcelo Polino compartió un contundente mensaje en las redes tras sus dichos sobre la actitud de Lali Espósito en la grabación de la serie de Moria Casán.

19 ago 2026, 08:40
Banner seguínos en google Primicias Ya
La tajante aclaración y el real motivo por el cual Marcelo Polino se enfureció con Lali Espósito

La tajante aclaración y el real motivo por el cual Marcelo Polino se enfureció con Lali Espósito

La tajante aclaración y el real motivo por el cual Marcelo Polino se enfureció con Lali Espósito

La tajante aclaración y el real motivo por el cual Marcelo Polino se enfureció con Lali Espósito

El estreno de la serie de Moria Casán por Netflix abrió una inesperada polémica que involucra directamente a Marcelo Polino y Lali Espósito.

Fue después de que el periodista desde La mañana con Moria (El Trece) cuestionó la actitud de la cantante en la filmación del último capítulo.

Leé también

Lali Espósito le respondió a Marcelo Polino y reveló el motivo de la fuerte interna: "Mala leche"

lali esposito le respondio a marcelo polino y revelo el motivo de la fuerte interna: mala leche

"En el último capítulo Moria nos invita a un grupo de amigos, la mesa chica, y todos estuvimos en un lugar menos una persona que decidió no estar con nosotros", comentó primero quien reemplaza a la One al aire durante sus vacaciones.

Y luego de una serie de pistas dijo de quién hablaba de manera directa: "Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros, ella estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro".

Lo cierto es que después Lali Espósito le envió un mensaje a Ángel de Brito en LAM (América Tv) donde desmintió categóricamente la versión de Marcelo Polino y calificó sus dichos como "una gran maldad".

El duro comunicado de Marcelo Polino donde contó qué pasó con Lali Espósito

Marcelo Polino compartió vía Instagram un comunicado donde contó en detalle desde cuándo vienen sus diferencias con Lali Espósito y lo sucedido en la grabación de la serie de Moria.

"Aclaración por mis dichos, así me ahorro 300 notas, que igual agradezco. Mi distancia con Lali es de 2021, cuando se portó para el or.. conmigo. Se lo dije en su momento, frontal como siempre", expresó el periodista.

Y arremetió contra la desmentida de la cantante: "No flashes trasfondos políticos. Javier Milei ni era diputado cuando pasó, no me quieras meter en la grieta".

Luego, Marcelo Polino contó lo que observó durante la grabación: "Sobre la serie de Moria: conté lo que pasó en la filmación. Los invitados famosos estábamos todos en un salón del palacio y vos, sola en otro. No es bueno ni malo, es lo que pasó".

"Y si alguna vez necesitás aclarar algo, llamame a mí, como en aquellas madrugadas cuando yo estaba en París. Calma. Menos Netflix mental y más realidad", concluyó firme.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marcelo Polino Lali Espósito

Lo más visto