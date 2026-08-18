"Lo veo...": la inesperada revelación del DT de Inter Miami sobre Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre

A esa racha negativa se le suma la reciente eliminación en la Leagues Cup, certamen donde el elenco rosa venció a Atlético de San Luis pero quedó marginado de la competencia tras cosechar caídas ante Monterrey y León.

Cómo llega Philadelphia Union al cruce frente a Inter Miami

A diferencia de su rival, el conjunto conducido interinamente por Ryan Richter atraviesa una racha positiva en el plano local, habiendo conseguido cuatro victorias consecutivas en la MLS. En su más reciente actuación, Philadelphia logró dar vuelta un resultado adverso al superar 3-2 a New York City tras ir perdiendo 0-2, cosecha que le permitió escalar posiciones en la tabla del Este.

No obstante, su andar en la Leagues Cup finalizó en la etapa inicial luego de perder 1-0 con Cruz Azul, derrotar 3-1 a Necaxa y caer 2-0 frente a Santos Laguna. El antecedente más cercano entre ambos clubes favorece a Philadelphia, que en el último cruce disputado en territorio floridano se impuso por un abultado 6-4.