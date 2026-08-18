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"Lo veo...": la inesperada revelación del DT de Inter Miami sobre Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre

Guillermo Hoyos, DT de Inter Miami, habló sobre el capitán argentino antes de visitar a Philadelphia por la MLS. Cómo llega el equipo tras la eliminación.

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Lo veo...: la inesperada revelación del DT de Inter Miami sobre Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre

En la previa del compromiso que enfrentará a Inter Miami frente a Philadelphia Union, el entrenador Guillermo Hoyos se refirió al presente emocional y deportivo de Lionel Messi. El técnico argentino destacó la actitud del capitán del equipo en el día a día tras el fallecimiento de su padre: “Se ve bien, manifestándose en el campo que conoce tan bien, y lo veo en paz”.

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Días atrás, en la antesala del encuentro disputado ante Nashville, el propio DT de Las Garzas ya había hecho alusión al proceso personal que atraviesa el rosarino. “Lo de Leo creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco, por el hecho de que hay un gran dolor. Esto no es de un día para otro”, había expresado el entrenador para remarcar el acompañamiento al futbolista.

Cuándo y a qué hora juega Inter Miami frente a Philadelphia Union por la MLS

El conjunto de Florida se medirá este miércoles desde las 20:30 (hora argentina) ante Philadelphia Union en el Subaru Park de Chester. El encuentro corresponde a la 20ª fecha de la temporada 2026 de la MLS, en un duelo donde la visita necesita sumar de a tres para no perderle pisada a la cima de su zona.

Cómo llega Inter Miami al partido en el Subaru Park

El equipo dirigido por Guillermo Hoyos atraviesa un presente complejo tras sufrir su tercera derrota consecutiva, golpe que derivó en la caída al segundo puesto de la Conferencia Este, quedando a cinco puntos de la cima. En su última presentación por el torneo local, Inter Miami cayó por 4-1 frente a Nashville. En dicho partido, Messi fue titular, falló un tiro desde el punto penal y brindó una asistencia a Telasco Segovia para marcar el descuento.

A esa racha negativa se le suma la reciente eliminación en la Leagues Cup, certamen donde el elenco rosa venció a Atlético de San Luis pero quedó marginado de la competencia tras cosechar caídas ante Monterrey y León.

Cómo llega Philadelphia Union al cruce frente a Inter Miami

A diferencia de su rival, el conjunto conducido interinamente por Ryan Richter atraviesa una racha positiva en el plano local, habiendo conseguido cuatro victorias consecutivas en la MLS. En su más reciente actuación, Philadelphia logró dar vuelta un resultado adverso al superar 3-2 a New York City tras ir perdiendo 0-2, cosecha que le permitió escalar posiciones en la tabla del Este.

No obstante, su andar en la Leagues Cup finalizó en la etapa inicial luego de perder 1-0 con Cruz Azul, derrotar 3-1 a Necaxa y caer 2-0 frente a Santos Laguna. El antecedente más cercano entre ambos clubes favorece a Philadelphia, que en el último cruce disputado en territorio floridano se impuso por un abultado 6-4.

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