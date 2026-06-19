La "Maldición de Rocky" que atormenta a la Selección argentina por culpa de un hincha de Brasil

Segundo: el torcedor estuvo poco astuto. Se subió a la estatua de Rocky con la albiceleste en la mano, pero su cuerpo estaba cubierta por la camiseta brasileña. Si es verdad lo que él cree, sonó. La verde amarela quedó impregnada del "aura" de Rocky Balboa.

Un campeón de cine, cuestionado para el "éxito"

La realidad siempre supera a la ficción. Rocky Balboa llegó al cine en 1976 y se convirtió en una película de culto y su personaje, querido en todo el mundo. Representa el esfuerzo constante de la persona humilde por vencer todas las dificultades para conseguir triunfar.

Y tal fue el éxito, que el pobre Rocky peleó hasta que no pudo más y, luego, pasó la posta al hijo de Apollo Creed, si primer rival y luego amigo (que muere en manos del campeón soviético, en Rocky IV). En total fueron 30 años con Balboa en el ring y luego la saga con Creed Jr.

Por esto, la ciudad de Filadelfia decidió colocar una estatua del personaje de ficción. El lugar elegido: la escalinata de acceso al museo de arte, la que Rocky subía una y otra vez para entrenar. Pero ahí comenzaron los mediocres a alimentar su fama de la "mala suerte". Decían que desde que se entronizó a un deportista de "celuloide", los equipos de deportistas reales de la ciudad no volvieron a ganar. Ni las Águilas, del fútbol americano, ni los Phillies de béisbol o los 76ers en el básquet de la NBA.

Por eso el hincha brasileño decidió treparse al monumento y dejar allí la camiseta de la selección argentina, para que la Scaloneta no repita.

brasileño y rocky El hincha brasileño con la camiseta de la Argentina colgada en la estatua de Rocky. (foto: A24.com)

Anulo mufa o lo que el brasileño ignora

Si es por esto, los argentinos nos podemos quedar tranquilos. Primero porque el hincha fue tan torpe, que se subió con la camiseta de su selección. Así que en todo caso, tampoco les va a ir muy bien. Y si vemos como jugó el primer partido, debería dejar su camiseta en la "Nossa Nossa Senhora dos Milagres", una virgen muy venerada en su país.

anulo mufa En béisbol y en fútbol americano, con la estatua de Rocky, los equipos de filadelfia ganaron sus "campeonatos mundiales". Pero eso, el brasileño cabulero, no lo sabía. (foto: A24.com)

Pero hablando en serio, hay datos deportivos que lo pueden poner nervioso a él. Las estatua se colocó en 1987 y la "sequía" duró solo 21 años. Los "Filadelfia Phillies" ganaron la serie mundial de béisbol en 2008. Y en 2018, las "Águilas" ganaron el Superbowl con uno de los mejores equipos de la historia de ese deporte.

La Argentina tuvo que esperar 36 años para sumar la tercera estrella. Si los equipos de la ciudad de Rocky volvieron a ganar, estamos habilitados para creer que ellos van a tener que seguir escuchando :"Brasil, decime que se sienteeee....".