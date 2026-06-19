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La "Maldición de Rocky" que atormenta a la Selección argentina por culpa de un hincha de Brasil

Rocky, el mítico boxeador de Hollywood, tiene una estatua en su ciudad, Filadelfia. Hasta allí viajó un brasileño desesperado para que la Argentina no gane el bicampeonato mundial en esta copa de 2026.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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La creencia de un hincha brasileña en los poderes negativos de la estatua de Rocky Balboa. (Foto: A24.com)

La creencia de un hincha brasileña en los poderes "negativos" de la estatua de Rocky Balboa. (Foto: A24.com)

"Por favor, Argentina, no vuelvas a ganar. No aguanto no aguanto más el 'Brasil decime que se siente....'". Eso dice una de las tantas ingeniosas publicidades del mundial. Refleja este momento angelado de la Scaloneta que nos dio un mundial, la Finalissima y dos Copas América. Una de ellas, nada menos, en el Maracaná ante la "canarinha".

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Reuters/Jay Biggerstaff

Es por eso que los hinchas brasileños hacen todo lo posible para cortar la hegemonía de Messi y sus compañeros. El pentacampeón hace base en Nueva York, pero un "torcedor" tuvo una idea extraña. Viajó 130 kilómetros hasta Filadelfia. La "cuna de la libertad" de los Estados Unidos y la ciudad de "Rocky Balboa", el boxeador a quien dio vida Silvester Stallone.

Por ser un personaje mítico del cine, hay una estatua en su honor en la escalinata que lleva al Museo de Arte de la ciudad. Sin embargo, arrastra una "maldición". Dicen que trae mala suerte a los deportistas locales desde que se la colocó de manera definitiva.

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Por eso, este hincha brasileño se trepó a la estatua de Rocky Balboa y dejó colgando de uno de sus guantes la camiseta de la Selección argentina, para que la Scaloneta no consiga el "bicampeonato". Hay varias cosas para decir de esta muestra de fanatismo desmedido y que parece no creer en el talento de los deportistas: primero, no se explica en ningún manual de la "mala suerte" (si es que existe) si es toda la estatua o una parte de ella la que "arruina" el éxito deportivo.

Segundo: el torcedor estuvo poco astuto. Se subió a la estatua de Rocky con la albiceleste en la mano, pero su cuerpo estaba cubierta por la camiseta brasileña. Si es verdad lo que él cree, sonó. La verde amarela quedó impregnada del "aura" de Rocky Balboa.

Un campeón de cine, cuestionado para el "éxito"

La realidad siempre supera a la ficción. Rocky Balboa llegó al cine en 1976 y se convirtió en una película de culto y su personaje, querido en todo el mundo. Representa el esfuerzo constante de la persona humilde por vencer todas las dificultades para conseguir triunfar.

Y tal fue el éxito, que el pobre Rocky peleó hasta que no pudo más y, luego, pasó la posta al hijo de Apollo Creed, si primer rival y luego amigo (que muere en manos del campeón soviético, en Rocky IV). En total fueron 30 años con Balboa en el ring y luego la saga con Creed Jr.

Por esto, la ciudad de Filadelfia decidió colocar una estatua del personaje de ficción. El lugar elegido: la escalinata de acceso al museo de arte, la que Rocky subía una y otra vez para entrenar. Pero ahí comenzaron los mediocres a alimentar su fama de la "mala suerte". Decían que desde que se entronizó a un deportista de "celuloide", los equipos de deportistas reales de la ciudad no volvieron a ganar. Ni las Águilas, del fútbol americano, ni los Phillies de béisbol o los 76ers en el básquet de la NBA.

Por eso el hincha brasileño decidió treparse al monumento y dejar allí la camiseta de la selección argentina, para que la Scaloneta no repita.

brasileño y rocky
El hincha brasileño con la camiseta de la Argentina colgada en la estatua de Rocky. (foto: A24.com)

El hincha brasileño con la camiseta de la Argentina colgada en la estatua de Rocky. (foto: A24.com)

Anulo mufa o lo que el brasileño ignora

Si es por esto, los argentinos nos podemos quedar tranquilos. Primero porque el hincha fue tan torpe, que se subió con la camiseta de su selección. Así que en todo caso, tampoco les va a ir muy bien. Y si vemos como jugó el primer partido, debería dejar su camiseta en la "Nossa Nossa Senhora dos Milagres", una virgen muy venerada en su país.

anulo mufa
En béisbol y en fútbol americano, con la estatua de Rocky, los equipos de filadelfia ganaron sus

En béisbol y en fútbol americano, con la estatua de Rocky, los equipos de filadelfia ganaron sus "campeonatos mundiales". Pero eso, el brasileño cabulero, no lo sabía. (foto: A24.com)

Pero hablando en serio, hay datos deportivos que lo pueden poner nervioso a él. Las estatua se colocó en 1987 y la "sequía" duró solo 21 años. Los "Filadelfia Phillies" ganaron la serie mundial de béisbol en 2008. Y en 2018, las "Águilas" ganaron el Superbowl con uno de los mejores equipos de la historia de ese deporte.

La Argentina tuvo que esperar 36 años para sumar la tercera estrella. Si los equipos de la ciudad de Rocky volvieron a ganar, estamos habilitados para creer que ellos van a tener que seguir escuchando :"Brasil, decime que se sienteeee....".

Roberto Adrián Maidana
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