Brian Sarmiento FULMINÓ a un campeón del mundo: "Me cansé de que..."

Durante el análisis sobre los jugadores indiscutibles de la Selección para el gran objetivo en Estados Unidos, el ex futbolista Sergio Vázquez comentó en el programa Superfútbol de TyC Sports que Scaloni ya ha demostrado que no teme dejar a figuras en el banco, como hizo con Ángel Di María en su momento. “Ya demostró que no le tiembla el pulso en decir: ‘vos te quedás en el banco y vos jugás’, por más que sea el ancho de espada o de basto”, expresó el ex defensor, bicampeón de América con Argentina en 1991 y 1993.