"Buscás en internet, es una vergüenza": un DT argentino explotó en una conferencia y renunció

Acto seguido, Chietino se dirigió al resto de los presentes: “¿Tienen preguntas para hacer? ¿Sí o no? Si no, me levanto y me voy. ¿Hay preguntas o no?”.

Antes de retirarse del lugar, el técnico argentino apuntó contra un periodista que consultaba en su celular: “Está buscando por internet. Es una vergüenza, gracias”, expresó con dureza, dando por finalizada su intervención ante los medios.

La actitud de Chietino refleja el tenso momento que atraviesa Delfín SC tras la contundente derrota ante Cuniburo, en un partido que dejó al equipo ecuatoriano en el centro de las críticas.

El DT Chietino renunció: "Momento de decir adiós"

Chietino no sólo dejó la conferencia de prensa, sino que además renunció a su puesto en el club que, tras la octava fecha, está 15° en la liga, entre 16 participantes.

"Momento de decir adiós, con la cabeza en alto y con la tranquilidad de que nos vaciamos por dentro, trabajando día a día para mejora", inicio el DT en una historia de Instagram.

"Agradecer a todos los empleados del club, utileros, cuerpo médico, hinchas, por supuesto a mi cuerpo técnico, que sin ellos sería imposible todo esto. A los jugadores agradecerles por todos los días compartidos, el esfuerzo el sacrificio y sobre todo la disciplina para trabajar y dignificar esta profesión. Desearles lo mejor en todo lo que viene!", complementó.