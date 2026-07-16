La revancha perfecta: la inesperada coincidencia de Messi en EE.UU. a diez años de su renuncia de la Selección

El fútbol y el destino suelen tejer historias que superan la imaginación de cualquier guionista cinematográfico. La clasificación de la Albiceleste a la gran definición de la Copa del Mundo, tras dejar en el camino a Inglaterra en una semifinal memorable, no solo encendió la ilusión de millones de hinchas, sino que también abrió las puertas a una de las coincidencias más poéticas y cargadas de simbolismo en la legendaria carrera de su capitán. Ahora, 10 años después, el 19 de julio de 2026, en ese mismo estadio, Messi y la Selección Argentina van a jugar la final del Mundial 2026 ante España.