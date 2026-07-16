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MUNDIAL 2026

La revancha perfecta: la inesperada coincidencia de Messi en EE.UU. a diez años de su renuncia de la Selección

Diez años después de anunciar su renuncia en el MetLife Stadium, Lionel Messi buscará el bicampeonato del mundo en el mismo escenario ante España.

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Foto: Reuters 

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El fútbol y el destino suelen tejer historias que superan la imaginación de cualquier guionista cinematográfico. La clasificación de la Albiceleste a la gran definición de la Copa del Mundo, tras dejar en el camino a Inglaterra en una semifinal memorable, no solo encendió la ilusión de millones de hinchas, sino que también abrió las puertas a una de las coincidencias más poéticas y cargadas de simbolismo en la legendaria carrera de su capitán. Ahora, 10 años después, el 19 de julio de 2026, en ese mismo estadio, Messi y la Selección Argentina van a jugar la final del Mundial 2026 ante España.

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El escenario de la próxima final del mundo no es un lugar cualquiera para el astro rosarino, ya que evoca de manera directa el capítulo más doloroso y de mayor desahogo de su trayectoria internacional. El 26-6-2016, tras perder la final de la Copa América en Estados Unidos, Messi decía "Se acabó la Selección para mí", una frase que paralizó a todo un país y que parecía poner un punto final definitivo a su historia con la casaca albiceleste, precisamente sobre el mismo césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aquella noche de frustración y lágrimas quedó marcada a fuego en la memoria del fútbol mundial.

Sin embargo, una década de resiliencia, de conquistas inolvidables y de una madurez competitiva sin precedentes transformó por completo aquel dolor en una fortaleza indestructible. El fútbol decidió otorgarle al diez la oportunidad de reescribir su historia en el mismo coliseo donde alguna vez decidió dar un paso al costado. 10 años después jugará su último partido y su tercera final en un Mundial en el mismo estadio, buscando cerrar de manera perfecta un círculo que comenzó con la tristeza más profunda y que este domingo puede consagrarse con el trofeo más codiciado del planeta.

Cuándo anunció Lionel Messi su retiro de la Selección Argentina en el MetLife Stadium

El capitán albiceleste comunicó su decisión de dar un paso al costado el 26 de junio de 2016, inmediatamente después de perder la final de la Copa América Centenario en Estados Unidos ante Chile por penales.

Contra quién jugará Lionel Messi la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey

La Selección Argentina capitaneada por Lionel Messi definirá el título de la Copa Mundial de la FIFA contra España el próximo domingo 19 de julio de 2026 en el New York/New Jersey Stadium.

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