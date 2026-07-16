La revancha perfecta: la inesperada coincidencia de Messi en EE.UU. a diez años de su renuncia de la Selección

El escenario de la próxima final del mundo no es un lugar cualquiera para el astro rosarino, ya que evoca de manera directa el capítulo más doloroso y de mayor desahogo de su trayectoria internacional. El 26-6-2016, tras perder la final de la Copa América en Estados Unidos, Messi decía "Se acabó la Selección para mí", una frase que paralizó a todo un país y que parecía poner un punto final definitivo a su historia con la casaca albiceleste, precisamente sobre el mismo césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aquella noche de frustración y lágrimas quedó marcada a fuego en la memoria del fútbol mundial.