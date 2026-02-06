El regalo que derrumbó por completo a Fabián Cubero en plena nota: "Me quebré"

Esto le dio paso a Fabián de recordar el club de barrio en el que empezó a dar sus primeros pasos como futbolista: "Quedaba al lado de una vía y mi tío era el técnico. Él dirigía la catergoría de mi hermano que es dos años más grande que yo, pero como el técnico era mi tío, empecé a jugar antes porque él me ponía a jugar y a divertirme más que nada", indicó.

Y sobre la frase que no pudo terminar de leer remarcó: "Me acuerdo cuando mi viejo me dijo esta frase y me quedó muy grabado, él siempre ponderó la idea de ser buenas personas antes que nada, más allá de ser buen futbolista o llegar a la gloria en el fútbol y cumplir tus sueños, lo más importante siempre para él fue eso, ser buena gente, por eso me quebré".

"Que un padre ponga por encima de un rendimiento la bondad de su hiho me parece que es un mensaje hermoso y que no se ve tan amenudo. Me parece fantástico por la memoria de tu padre y por vos también", analizó Grego al ver la profunda emoción de Fabián Cubero.

Embed

La desgarradora despedida de Fabián Cubero a su padre Carlos

Fabián Cubero se pronunció desde las redes sociales tras la muerte de su padre Carlos y lo recordó con mucho amor con varias imágenes y un emotivo posteo.

"Te vamos a extrañar mucho pa, te amo! Tengo un dolor enorme porque se fue una gran persona: un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo", comenzó Poroto su triste mensaje.

"Un padre que supo guiarme, aconsejarme, ayudarme a enfrentar nuevos desafíos y enseñarme lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona honesta y cuidar a los amigos. Todo eso y mucho más...", siguió emocionado.

"Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida. Vinieron a despedirte amigos de la infancia, del colegio, del fútbol, del casino, de los taxis y toda tu gran familia", continuó Fabián Cubero.

Y cerró a flor de piel: "Eso es lo que fuiste: un ser divino, querido por todo el mundo. Buen viaje, papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón".