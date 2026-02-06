Evangelina Anderson llamó mentiroso a Martín Salwe y él salió con los tapones de punta: los motivos
Harto de las constantes desmentidas de Evangelina Anderson, Martín Salwe tomó la palabra, se defendió públicamente y lanzó duras críticas contra la modelo.
6 feb 2026, 15:53
Evangelina Anderson llamó mentiroso a Martín Salwe y él salió con los tapones de punta: los motivos
Se desató un inesperado conflicto en el mundo del espectáculo que tiene como protagonistas a Martín Salwe yEvangelina Anderson. Lo que parecía un simple comentario televisivo terminó escalando hasta convertirse en un cruce público cargado de acusaciones, desmentidas y respuestas filosas al aire.
El origen de la polémica se dio cuando el panelista relató en SQP (América TV) que la modelo habría mantenido un acercamiento sentimental con Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity (Telefe). A ese dato, Salwe sumó luego otra versión que involucraba a Evangelina con Maxi Kilates, referente de la música tropical, al hablar de una supuesta buena sintonía entre ambos tras un show del cantante. Estos dichos no pasaron inadvertidos y generaron una reacción inmediata por parte de la exesposa de Martín Demichelis.
Molesta por lo que consideró versiones falsas, Evangelina salió a cruzarlo sin vueltas y negó categóricamente las afirmaciones del periodista. “Todo lo que dice Martín es mentira, ya le pregunté a Majo (Martino) qué problema personal tiene conmigo”, lanzó la modelo, apuntando también contra la panelista, quien mantiene una relación de amistad con ella. Pero la respuesta no quedó ahí: Eva redobló la apuesta con una frase sugestiva que encendió aún más la polémica. “Yo conozco un amigo de él”, deslizó, dejando la frase abierta a interpretaciones.
Lejos de bajar el perfil, Salwe decidió responder desde Lape Club Social Informativo (América TV) y defender su trabajo periodístico. Con tono firme, sostuvo: “Yo comuniqué y afirmé en su momento en SQP el vínculo sentimental entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Yo lo conté, ella lo desmintió y a Ian no le quedó otra que después decir: ‘sí, estuve con ella, me enganché porque algo pasó’”.
Embed
En relación a la mención de Maxi Kilates, el panelista explicó cómo surgió esa información: “Después conté que un fin de semana de enero Eva fue a un show, visitó su camarín y se tomó una foto con Maxi Kilates. Obviamente, me volvió a desmentir”, remarcó, dejando en claro que volvió a recibir una negativa pública por parte de la modelo.
Visiblemente afectado por las declaraciones de Evangelina, Salwe fue tajante al responder a la insinuación sobre un supuesto vínculo personal: “Primero, no tengo ningún amigo que la conozca. Mis amigos son los chicos del secundario, los del barrio”. Sin ocultar su enojo, agregó: “Me molesta mucho, me enerva, que ponga mi nombre y apellido cerca de la patraña y el embuste. Yo no miento”.
Para cerrar su descargo, el periodista se dirigió directamente a Anderson y buscó justificar sus dichos: “Evangelina, no sé qué es lo que te molestó. Yo lo que conté fueron hechos, factos, sucesos, cosas que pasaron. Simplemente dije que vos fuiste a ver un recital de cumbia con amigas y pediste entrar al camarín de Maxi”. Así, con ironía y evidente fastidio, Martín Salwe dio por finalizada su defensa en medio de una guerra mediática que promete nuevos capítulos.
Cómo reaccionó Evangelina Anderson tras los rumores de romance con Maxi Kilates
En plena etapa de rumores y versiones cruzadas por su supuesta separación de Ian Lucas, Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Esta vez, el foco estuvo puesto en un presunto acercamiento sentimental con Maxi Appap, cantante de 18 Kilates y conocido también por haber sido pareja de La Tora Villar. Como suele ocurrir cada vez que su vida privada queda bajo la lupa, la modelo optó inicialmente por el bajo perfil y evitó dar definiciones públicas, una actitud que no hizo más que alimentar las especulaciones.
Durante varios días, el silencio de Evangelina fue interpretado de distintas maneras. Mientras algunos aseguraban que prefería no exponerse, otros leyeron su reserva como una señal de que algo podría estar ocurriendo. En ese contexto, distintos programas y periodistas se mantuvieron atentos a cualquier aparición pública que permitiera obtener una palabra directa de la protagonista y despejar las dudas que circulaban con fuerza en redes y en los portales de espectáculos.
La oportunidad llegó el pasado 5 de febrero, cuando la modelo fue abordada por cronistas a la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity, el reality de Telefe del que forma parte. Allí, cámaras y micrófonos de América TV lograron interceptarla y consultarla de manera directa sobre el supuesto vínculo con el músico tropical, en una escena que rápidamente se replicó en todos los programas del espectáculo.
Embed
“¿Conociste a Maxi Kilates? Se dice que fuiste a su show y no subiste historias”, fue una de las preguntas que le lanzó un cronista en el lugar, haciendo referencia a versiones que hablaban de una presencia discreta de Anderson en un recital del cantante. Lejos de esquivar el tema, Evangelina respondió de inmediato y sin rodeos: “No, no, no. ¿Viste todo lo que dicen? ¡Es mentira!”, expresó, con un tono firme y visiblemente molesto por la información que había circulado.
Sin embargo, la charla no terminó ahí. Rodri Bar, cronista de SQP (América TV), fue más allá y mencionó directamente al periodista señalado como origen del rumor: “Martín Salwe dijo que vos pediste ir a su camarín”, lanzó. Frente a esa afirmación, la reacción de Anderson dejó en claro su fastidio y apuntó directamente contra quien había instalado la versión, desmintiendo de manera tajante cualquier tipo de acercamiento o pedido.