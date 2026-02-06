Evangelina Anderson llamó mentiroso a Martín Salwe y él salió con los tapones de punta: los motivos

Embed

En relación a la mención de Maxi Kilates, el panelista explicó cómo surgió esa información: “Después conté que un fin de semana de enero Eva fue a un show, visitó su camarín y se tomó una foto con Maxi Kilates. Obviamente, me volvió a desmentir”, remarcó, dejando en claro que volvió a recibir una negativa pública por parte de la modelo.

Visiblemente afectado por las declaraciones de Evangelina, Salwe fue tajante al responder a la insinuación sobre un supuesto vínculo personal: “Primero, no tengo ningún amigo que la conozca. Mis amigos son los chicos del secundario, los del barrio”. Sin ocultar su enojo, agregó: “Me molesta mucho, me enerva, que ponga mi nombre y apellido cerca de la patraña y el embuste. Yo no miento”.

Para cerrar su descargo, el periodista se dirigió directamente a Anderson y buscó justificar sus dichos: “Evangelina, no sé qué es lo que te molestó. Yo lo que conté fueron hechos, factos, sucesos, cosas que pasaron. Simplemente dije que vos fuiste a ver un recital de cumbia con amigas y pediste entrar al camarín de Maxi”. Así, con ironía y evidente fastidio, Martín Salwe dio por finalizada su defensa en medio de una guerra mediática que promete nuevos capítulos.

Cómo reaccionó Evangelina Anderson tras los rumores de romance con Maxi Kilates

En plena etapa de rumores y versiones cruzadas por su supuesta separación de Ian Lucas, Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Esta vez, el foco estuvo puesto en un presunto acercamiento sentimental con Maxi Appap, cantante de 18 Kilates y conocido también por haber sido pareja de La Tora Villar. Como suele ocurrir cada vez que su vida privada queda bajo la lupa, la modelo optó inicialmente por el bajo perfil y evitó dar definiciones públicas, una actitud que no hizo más que alimentar las especulaciones.

Durante varios días, el silencio de Evangelina fue interpretado de distintas maneras. Mientras algunos aseguraban que prefería no exponerse, otros leyeron su reserva como una señal de que algo podría estar ocurriendo. En ese contexto, distintos programas y periodistas se mantuvieron atentos a cualquier aparición pública que permitiera obtener una palabra directa de la protagonista y despejar las dudas que circulaban con fuerza en redes y en los portales de espectáculos.

La oportunidad llegó el pasado 5 de febrero, cuando la modelo fue abordada por cronistas a la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity, el reality de Telefe del que forma parte. Allí, cámaras y micrófonos de América TV lograron interceptarla y consultarla de manera directa sobre el supuesto vínculo con el músico tropical, en una escena que rápidamente se replicó en todos los programas del espectáculo.

“¿Conociste a Maxi Kilates? Se dice que fuiste a su show y no subiste historias”, fue una de las preguntas que le lanzó un cronista en el lugar, haciendo referencia a versiones que hablaban de una presencia discreta de Anderson en un recital del cantante. Lejos de esquivar el tema, Evangelina respondió de inmediato y sin rodeos: “No, no, no. ¿Viste todo lo que dicen? ¡Es mentira!”, expresó, con un tono firme y visiblemente molesto por la información que había circulado.

Sin embargo, la charla no terminó ahí. Rodri Bar, cronista de SQP (América TV), fue más allá y mencionó directamente al periodista señalado como origen del rumor: “Martín Salwe dijo que vos pediste ir a su camarín”, lanzó. Frente a esa afirmación, la reacción de Anderson dejó en claro su fastidio y apuntó directamente contra quien había instalado la versión, desmintiendo de manera tajante cualquier tipo de acercamiento o pedido.