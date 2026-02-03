Allanaron la casa de la amiga de la joven que denunció a Zambrano y a otros futbolistas por abuso

Además, habría mantenido un vínculo cercano con Carlos Zambrano, uno de los señalados en la denuncia. Este punto es considerado clave por la Justicia para determinar cómo se produjo el acercamiento entre la joven y los jugadores, y qué ocurrió en las horas previas y posteriores al presunto abuso.

Qué declaró la joven que denunció a los futbolistas

La denunciante, una joven argentina de 22 años, brindó un testimonio detallado ante la Justicia y, en su relato, aseguró: “Me lastimaron. Uno de ellos me decía que iba a poder con los tres”, en referencia a los hechos que habría sufrido dentro de la habitación del hotel.

Según explicó, todo ocurrió luego del partido amistoso que Alianza Lima disputó ante Colo Colo el domingo 18 de enero. Esa noche, cinco futbolistas del plantel peruano llegaron hasta la habitación en la que ella se encontraba junto a una amiga. Entre ellos estaban Zambrano, Trauco y Peña Flores. Los otros dos jugadores se retiraron casi de inmediato y no forman parte de la acusación.

“Zambrano me decía de tomar alcohol, me incitaba a seguir tomando”, relató la joven. También afirmó que expresó reiteradamente su negativa a mantener relaciones sexuales: “Yo decía que no quería”, sostuvo ante la Justicia.

Qué pasó después del encuentro y antes de la denuncia

La denunciante y su amiga regresaron a Buenos Aires el lunes 19 de enero en barco. Ese mismo día, la joven aseguró haber recibido un mensaje de Carlos Zambrano a través de Instagram, en el que el futbolista la llamó “loquita” y le pidió su número de teléfono para continuar la conversación por WhatsApp.

De acuerdo a su testimonio, el exjugador de Boca comenzó a llamarla y enviarle mensajes de manera insistente, aunque ella no respondió ni atendió ninguno de los intentos de contacto.

Mientras la investigación avanza, el allanamiento y el secuestro de dispositivos electrónicos aparecen como medidas clave para profundizar el análisis de pruebas y esclarecer lo ocurrido en una causa que sigue generando conmoción y atención tanto en Argentina como en Perú.