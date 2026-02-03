En vivo Radio La Red
Deportes
Zambrano
Abuso
INVESTIGACIÓN EN CURSO

Allanaron la casa de la amiga de la joven que denunció a Zambrano y a otros futbolistas por abuso

La Justicia secuestró un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos durante un allanamiento en la casa de la mujer que acompañó a la denunciante al hotel donde se habría producido el abuso sexual denunciado.

Allanaron la casa de la amiga de la joven que denunció a Zambrano y a otros futbolistas por abuso

La investigación por la denuncia de abuso sexual contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, todos integrantes de Alianza Lima, sumó en las últimas horas un nuevo y relevante capítulo. La Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda de una amiga de la joven argentina de 22 años que realizó la denuncia, en el marco de una causa que continúa en etapa de recolección de pruebas.

image

Según la información, durante el procedimiento se secuestraron un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos, entre ellos una computadora. El allanamiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad en una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, por orden judicial.

La mujer allanada es quien acompañó a la denunciante al hotel Hyatt de Montevideo, en Uruguay, donde, de acuerdo a la presentación judicial, se habría producido la violación denunciada. Su rol aparece señalado dentro del expediente como relevante para la reconstrucción de la secuencia de los hechos.

¿Por qué fue allanada la casa de la amiga de la denunciante?

En la causa, la mujer —identificada como Dana— figura mencionada como una partícipe necesaria dentro del contexto investigado. De acuerdo con su declaración y otros elementos incorporados al expediente, fue ella quien estableció el contacto inicial con los futbolistas de Alianza Lima que actualmente están acusados.

Además, habría mantenido un vínculo cercano con Carlos Zambrano, uno de los señalados en la denuncia. Este punto es considerado clave por la Justicia para determinar cómo se produjo el acercamiento entre la joven y los jugadores, y qué ocurrió en las horas previas y posteriores al presunto abuso.

Qué declaró la joven que denunció a los futbolistas

La denunciante, una joven argentina de 22 años, brindó un testimonio detallado ante la Justicia y, en su relato, aseguró: “Me lastimaron. Uno de ellos me decía que iba a poder con los tres”, en referencia a los hechos que habría sufrido dentro de la habitación del hotel.

Según explicó, todo ocurrió luego del partido amistoso que Alianza Lima disputó ante Colo Colo el domingo 18 de enero. Esa noche, cinco futbolistas del plantel peruano llegaron hasta la habitación en la que ella se encontraba junto a una amiga. Entre ellos estaban Zambrano, Trauco y Peña Flores. Los otros dos jugadores se retiraron casi de inmediato y no forman parte de la acusación.

“Zambrano me decía de tomar alcohol, me incitaba a seguir tomando”, relató la joven. También afirmó que expresó reiteradamente su negativa a mantener relaciones sexuales: “Yo decía que no quería”, sostuvo ante la Justicia.

Qué pasó después del encuentro y antes de la denuncia

La denunciante y su amiga regresaron a Buenos Aires el lunes 19 de enero en barco. Ese mismo día, la joven aseguró haber recibido un mensaje de Carlos Zambrano a través de Instagram, en el que el futbolista la llamó “loquita” y le pidió su número de teléfono para continuar la conversación por WhatsApp.

De acuerdo a su testimonio, el exjugador de Boca comenzó a llamarla y enviarle mensajes de manera insistente, aunque ella no respondió ni atendió ninguno de los intentos de contacto.

Mientras la investigación avanza, el allanamiento y el secuestro de dispositivos electrónicos aparecen como medidas clave para profundizar el análisis de pruebas y esclarecer lo ocurrido en una causa que sigue generando conmoción y atención tanto en Argentina como en Perú.

