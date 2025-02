Caruso Lombardi vuelve al ruedo: será DT de un equipo argentino

Un anuncio a puro show y una nueva misión para Caruso

La llegada de Caruso Lombardi no pasó desapercibida. A través de su cuenta oficial de Instagram, NSTeam anunció la incorporación del DT con divertidos videos en los que recrearon su icónica frase "No me midas". Pero más allá del humor, el equipo confía en su nuevo entrenador para revertir la situación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nahu Senger (@nahusenger)

Con una larga trayectoria en el fútbol argentino, donde dirigió a equipos como Tigre, San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, Caruso es reconocido por su habilidad para evitar descensos. Ahora, en un escenario completamente distinto, intentará aplicar su método en un plantel compuesto por creadores de contenido digital.

Cuándo debuta Caruso con NSTeam

El estreno de Caruso Lombardi como entrenador del equipo de influencers será el domingo 23 de febrero a las 10 de la mañana, en el Torneo Stoper. Si bien los encuentros no se transmiten en vivo, los fanáticos podrán ver el resumen del partido en la cuenta de YouTube de Senger.

Con su particular estilo y experiencia en el fútbol profesional, Caruso promete darle un toque especial a esta insólita experiencia en el mundo digital.