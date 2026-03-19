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El provocador gesto de Emilia Mernes con jugadores de la Selección Argentina que despertó celos en sus parejas

El conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel escaló hasta el círculo íntimo de la Selección Argentina: tras la fiesta de los campeones del mundo, habría crecido un fuerte rechazo hacia la cantante y pareja de Duki.

19 mar 2026, 00:34
El provocador gesto de Emilia Mernes con jugadores de la Selección Argentina que despertó celos en sus parejas
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Ni bien se supo que Tini Stoessel había dejado de seguir a Emilia Mernes en Instagram, el gesto no pasó desapercibido y encendió rápidamente las alarmas. Pero lo que parecía un movimiento aislado tomó otra dimensión cuando se supo que Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes siguieron el mismo camino, alimentando aún más las especulaciones.

En cuestión de horas, el tema explotó en redes y programas de espectáculos: ¿simple coincidencia o señal de algo más profundo? Mientras los fanáticos analizaban cada movimiento digital como si fuera una pista, la historia sumó un nuevo condimento cuando apareció la voz de Yanina Latorre en SQP (América TV).

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La conductora del programa destapó detalles de una supuesta interna que se habría desatado en la famosa fiesta de campeones de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. “Las botineras detestan a Emilia”, dijo en primera instancia haciendo referencia no solo a la esposa de Lionel Messi y Enzo Fernández, sino también al resto de las esposas

Según relató, todo se remonta a un evento privado donde los futbolistas celebraron con sus familias: Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar.

“¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”, dijo.

Incluso fue más allá al intentar explicar qué le cuestionaban: “Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar“. Y cerró, tajante: “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”, siguió.

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Qué pasó entre Emilia Mernes y María Becerra

Luego de compartir una primera versión en sus redes sociales, Yanina Latorre llevó el tema a la televisión y fue mucho más contundente. Allí, apuntó sin rodeos contra Emilia Mernes y la acusó de haber tenido una actitud muy cuestionada hacia María Becerra.

Según su relato, el conflicto no es reciente, sino que viene de larga data y tuvo episodios que, en su momento, generaron ruido dentro del ambiente artístico, aunque no trascendieron públicamente. Entre ellos, mencionó una situación incómoda que habría involucrado tanto a María como a su hermana, lo que derivó en malestar y comentarios en privado.

Siempre de acuerdo a esta versión, lo ocurrido fue interpretado como una ruptura de códigos dentro de un círculo donde los vínculos personales y laborales suelen estar entrelazados. Desde entonces, la tensión habría ido en aumento: versiones cruzadas, gestos que no pasaron inadvertidos y decisiones que fueron marcando una distancia cada vez más clara entre las partes.

En 2024, María Becerra hizo su primer River. Emilia Mernes empezó a gestionar y a hacer todo lo posible para que se cayera; no lo logró, pero empezó a amenazar a todos los bailarines", explicó Yanina en el ciclo de América acerca de qué habría detonado la relación, y el enojo de la Nena de Argentina.

Sobre cómo se habrían dado estas maniobras, la conductora fue aún más tajante y describió un patrón que, según ella, se repetiría en distintos contextos: "Emilia Usó el poder de Duki y, esta gente, teniendo miedo de que no la contraten más, empezó a bajarse del show. Todos los famosos, por miedo a ellos, no subieron ni un video de haber ido. Empezó un odio total. María no la puede ni ver. Emilia siempre trató de chorearle gente. Todo es celo y competencia en el ambiente artístico".

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