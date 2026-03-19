El provocador gesto de Emilia Mernes con jugadores de la Selección Argentina que despertó celos en sus parejas

“¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”, dijo.

Incluso fue más allá al intentar explicar qué le cuestionaban: “Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar“. Y cerró, tajante: “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”, siguió.

Embed

Qué pasó entre Emilia Mernes y María Becerra

Luego de compartir una primera versión en sus redes sociales, Yanina Latorre llevó el tema a la televisión y fue mucho más contundente. Allí, apuntó sin rodeos contra Emilia Mernes y la acusó de haber tenido una actitud muy cuestionada hacia María Becerra.

Según su relato, el conflicto no es reciente, sino que viene de larga data y tuvo episodios que, en su momento, generaron ruido dentro del ambiente artístico, aunque no trascendieron públicamente. Entre ellos, mencionó una situación incómoda que habría involucrado tanto a María como a su hermana, lo que derivó en malestar y comentarios en privado.

Siempre de acuerdo a esta versión, lo ocurrido fue interpretado como una ruptura de códigos dentro de un círculo donde los vínculos personales y laborales suelen estar entrelazados. Desde entonces, la tensión habría ido en aumento: versiones cruzadas, gestos que no pasaron inadvertidos y decisiones que fueron marcando una distancia cada vez más clara entre las partes.

“En 2024, María Becerra hizo su primer River. Emilia Mernes empezó a gestionar y a hacer todo lo posible para que se cayera; no lo logró, pero empezó a amenazar a todos los bailarines", explicó Yanina en el ciclo de América acerca de qué habría detonado la relación, y el enojo de la Nena de Argentina.

Sobre cómo se habrían dado estas maniobras, la conductora fue aún más tajante y describió un patrón que, según ella, se repetiría en distintos contextos: "Emilia Usó el poder de Duki y, esta gente, teniendo miedo de que no la contraten más, empezó a bajarse del show. Todos los famosos, por miedo a ellos, no subieron ni un video de haber ido. Empezó un odio total. María no la puede ni ver. Emilia siempre trató de chorearle gente. Todo es celo y competencia en el ambiente artístico".