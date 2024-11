¿Colapinto o Albon? Williams DECIDIÓ qué piloto correrá en el único auto que pueden reparar

image.png Así quedó el monoplaza de Albon tras el choque durante la clasificación.

La decisión de Williams de hacer que Colapinto participe responde a la viabilidad de restaurar rápidamente los daños menores de su vehículo, en tanto el de Albon requerirá trabajos más complejos. Los mecánicos de la escudería trabajan intensamente para alistar el monoplaza del piloto de Pilar, quien será el único representante de Williams en el Gran Premio de Brasil.

Este será un momento clave para Colapinto, quien, además de largar en el 18° puesto, enfrentará su primera carrera en condiciones tan adversas en la Fórmula 1, bajo el contexto de la intensa lluvia y con la gran expectativa de los fanáticos argentinos.

Qué dijo Franco Colapinto tras el choque en la clasificación del GP de Brasil

Franco Colapinto mostró toda su frustración luego de quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto argentino, que perdió el control de su monoplaza bajo una intensa lluvia y chocó contra las barreras en el circuito de Interlagos y, si bien puso en duda su participación en la carrera está en duda, la escudería Williams reparará su auto para la carrea que comenzará 12:30.

“No se bien qué paso. Tuve wheelspin. Muy triste, perdón por el equipo que tiene mucho trabajo. No se si van a llegar a la carrera o no, una pena. A ver si podemos hacer algo para después”, expresó Colapinto en la zona de boxes, mientras reflexionaba sobre el incidente que atribuyó a un error propio al no poder controlar el auto en una pista mojada. “Fue un error cien por ciento mío. Hay que pensar en la carrera y ver si puedo llegar a largar, que es lo que más quiero”, agregó el piloto de 21 años.