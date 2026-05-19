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Arsenal se consagró campeón de la Premier League después de 22 años

El empate 1-1 de Manchester City frente a Bournemouth le permitió al equipo dirigido por Mikel Arteta asegurarse el título una fecha antes del final del torneo.

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Arsenal salió campeón unafecha antes. (Foto: Reuters)

Arsenal salió campeón una fecha antes. (Foto: Reuters)

Arsenal volvió a gritar campeón en la Premier League después de 22 años. El empate 1-1 de Manchester City frente a Bournemouth por la fecha 37 le permitió al equipo dirigido por Mikel Arteta asegurarse el título con una ventaja imposible de descontar cuando resta solo una jornada para el final del campeonato.

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El City de Pep Guardiola no pudo sostener la pelea hasta la última fecha y dejó escapar puntos clave en el Vitality Stadium. El conjunto local golpeó primero gracias a una brillante definición de Eli Kroupi, la joya de 19 años que es una de las grandes revelaciones de la temporada europea. El delantero francés sacó un potente remate desde afuera del área que venció a Gianluigi Donnarumma y puso en ventaja a Bournemouth.

Durante el complemento, Guardiola movió el banco en busca de una reacción e hizo ingresar a Phil Foden, Rayan Cherki y Savinho, pero el empate llegó demasiado tarde. Recién a los 94 minutos apareció Erling Haaland para marcar el 1-1 definitivo, un resultado que no le alcanzó al City para seguir soñando con el título.

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Manchester City empató con Bournemouth y se quedó sin chances de poder ser campeón de la Premier League. (Foto: Reuters)

Manchester City empató con Bournemouth y se quedó sin chances de poder ser campeón de la Premier League. (Foto: Reuters)

La consagración de Arsenal tiene un peso histórico: el club londinense no levantaba la Premier League desde la inolvidable temporada 2003/04, cuando el equipo de Arsène Wenger se coronó invicto y pasó a la historia como “Los Invencibles”. Con esta nueva estrella, los Gunners alcanzaron las 14 ligas inglesas y se consolidaron como el tercer club más ganador del país, detrás de Manchester United y Liverpool F.C..

Además, el título significó el fin de una racha frustrante para Arsenal, que había terminado subcampeón en las últimas tres temporadas. Para Arteta, en tanto, representa su cuarto trofeo como entrenador del club desde su llegada en 2019, después de conquistar una FA Cup y dos Community Shield.

Arsenal Campeón
El equipo dirigido por Mikel Arteta se aseguró el título con una ventaja imposible de descontar. (Foto: Reuters)

El equipo dirigido por Mikel Arteta se aseguró el título con una ventaja imposible de descontar. (Foto: Reuters)

Cuál será el futuro de Guardiola

La definición del torneo también quedó marcada por las versiones sobre el futuro de Guardiola. Según el periodista Fabrizio Romano y medios españoles, el DT dejaría Manchester City al finalizar la temporada tras una década histórica en la que conquistó 20 títulos, incluida la primera UEFA Champions League del club.

Ahora, Arsenal irá por más: el próximo 30 de mayo enfrentará al Paris Saint-Germain F.C. en busca de una histórica coronación en la UEFA Champions League.

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