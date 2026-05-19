Arsenal se consagró campeón de la Premier League después de 22 años

La consagración de Arsenal tiene un peso histórico: el club londinense no levantaba la Premier League desde la inolvidable temporada 2003/04, cuando el equipo de Arsène Wenger se coronó invicto y pasó a la historia como “Los Invencibles”. Con esta nueva estrella, los Gunners alcanzaron las 14 ligas inglesas y se consolidaron como el tercer club más ganador del país, detrás de Manchester United y Liverpool F.C..

Además, el título significó el fin de una racha frustrante para Arsenal, que había terminado subcampeón en las últimas tres temporadas. Para Arteta, en tanto, representa su cuarto trofeo como entrenador del club desde su llegada en 2019, después de conquistar una FA Cup y dos Community Shield.

Arsenal Campeón El equipo dirigido por Mikel Arteta se aseguró el título con una ventaja imposible de descontar. (Foto: Reuters)

Cuál será el futuro de Guardiola

La definición del torneo también quedó marcada por las versiones sobre el futuro de Guardiola. Según el periodista Fabrizio Romano y medios españoles, el DT dejaría Manchester City al finalizar la temporada tras una década histórica en la que conquistó 20 títulos, incluida la primera UEFA Champions League del club.

Ahora, Arsenal irá por más: el próximo 30 de mayo enfrentará al Paris Saint-Germain F.C. en busca de una histórica coronación en la UEFA Champions League.