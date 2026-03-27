Colapinto pasó sin inconvenientes las prácticas del GP de Japón, pero quedó envuelto en una polémica
El piloto argentino hizo su debut en el circuito nipón, aunque terminó con sensaciones encontradas. Por un lado, terminó la sesión sin fallas, pero por otro, protagonizó un pequeño incidente.
Colapinto cerró la segunda sesión de entrenamientos libres con su Alpine en el puesto 17 (Foto: Reuters).
Franco Colapinto vivió una jornada intensa en el circuito de Suzuka, en el marco del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El piloto argentino completó su debut absoluto en territorio nipón con sensaciones mixtas: por un lado, logró sumar experiencia en uno de los trazados más exigentes del calendario; por otro, quedó envuelto en un episodio que podría tener consecuencias deportivas en las próximas horas.
El piloto de Alpine cerró la segunda sesión de entrenamientos libres en el puesto 17, en una jornada que mostró tanto avances como dificultades. Sin embargo, más allá de los números, lo que realmente captó la atención fue un incidente en pista con el tricampeón del mundo Max Verstappen, que generó tensión y activó la intervención de los comisarios deportivos.
Un inicio con evolución, pero sin consolidación
La actividad comenzó con señales alentadoras para Colapinto. En la primera tanda de prácticas, el argentino logró posicionarse en el 16º lugar, quedando a 1 segundo y 695 milésimas del mejor tiempo de la sesión. Ese registro mostró una adaptación inicial positiva al circuito de Suzuka, conocido por su complejidad técnica y curvas de alta velocidad.
Sin embargo, la segunda sesión no replicó esa tendencia. El piloto retrocedió un puesto en la clasificación general, finalizando 17º, y la diferencia con la punta se amplió a más de dos segundos. Este dato evidenció las dificultades para sostener el ritmo competitivo frente a una parrilla cada vez más ajustada.
Otro aspecto relevante fue la comparación interna dentro del equipo Alpine F1 Team. Su compañero, Pierre Gasly, logró marcar una diferencia mayor respecto al argentino. Mientras que en la primera sesión la brecha había sido de 383 milésimas, en la segunda se estiró a más de siete décimas, un margen significativo en la Fórmula 1 actual.
El momento que cambió el foco de la jornada
Cuando todo parecía centrarse en el análisis de tiempos y rendimiento, ocurrió el episodio que modificó el eje informativo del día. Durante una de sus vueltas, Colapinto realizaba maniobras de calentamiento de neumáticos en la recta previa a la famosa curva 130-R.
En ese preciso instante, Max Verstappen se encontraba en vuelta lanzada, es decir, intentando marcar un tiempo competitivo. El neerlandés se encontró de manera inesperada con el monoplaza del argentino, lo que obligó a abortar su intento.
La situación generó una reacción inmediata en pista y no tardó en escalar a nivel institucional. Según trascendió, el incidente fue considerado potencialmente como una obstrucción, lo que llevó a los comisarios de la FIA a iniciar una investigación formal.
Tras finalizar la sesión, las autoridades deportivas analizaron el episodio en detalle. Este tipo de situaciones, aunque no son infrecuentes en entrenamientos, suelen evaluarse con rigurosidad, especialmente cuando involucran a pilotos en vuelta rápida.
Las sanciones posibles varían según la gravedad de la maniobra. En muchos casos, estos incidentes se resuelven con una advertencia formal. Sin embargo, también existe la posibilidad de penalizaciones más severas, como la pérdida de posiciones en la grilla de largada.
Para Colapinto, esto representa un factor clave de cara al resto del fin de semana. Una eventual sanción podría condicionar seriamente su estrategia en la clasificación y la carrera, especialmente en un circuito donde adelantar no resulta sencillo.
Piastri sorprendió y cambió el tablero
Mientras la atención se centraba en el incidente, la tabla de tiempos también dejó datos relevantes. El australiano Oscar Piastri fue la gran figura de la segunda sesión, al marcar el mejor tiempo con un registro de 1m30.133s.
El piloto de McLaren mostró un rendimiento sólido y consistente, posicionándose como uno de los candidatos a pelear por los primeros lugares durante el fin de semana.
Detrás suyo se ubicó la joven promesa Andrea Kimi Antonelli, quien continúa consolidando su crecimiento dentro de la categoría. En tanto, George Russell logró quedarse con el tercer puesto, superando a Charles Leclerc en los minutos finales de la sesión.