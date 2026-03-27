Colapinto pasó sin inconvenientes las prácticas del GP de Japón, pero quedó envuelto en una polémica

Otro aspecto relevante fue la comparación interna dentro del equipo Alpine F1 Team. Su compañero, Pierre Gasly, logró marcar una diferencia mayor respecto al argentino. Mientras que en la primera sesión la brecha había sido de 383 milésimas, en la segunda se estiró a más de siete décimas, un margen significativo en la Fórmula 1 actual.

Colapinto_Japon

El momento que cambió el foco de la jornada

Cuando todo parecía centrarse en el análisis de tiempos y rendimiento, ocurrió el episodio que modificó el eje informativo del día. Durante una de sus vueltas, Colapinto realizaba maniobras de calentamiento de neumáticos en la recta previa a la famosa curva 130-R.

En ese preciso instante, Max Verstappen se encontraba en vuelta lanzada, es decir, intentando marcar un tiempo competitivo. El neerlandés se encontró de manera inesperada con el monoplaza del argentino, lo que obligó a abortar su intento.

La situación generó una reacción inmediata en pista y no tardó en escalar a nivel institucional. Según trascendió, el incidente fue considerado potencialmente como una obstrucción, lo que llevó a los comisarios de la FIA a iniciar una investigación formal.

Tras finalizar la sesión, las autoridades deportivas analizaron el episodio en detalle. Este tipo de situaciones, aunque no son infrecuentes en entrenamientos, suelen evaluarse con rigurosidad, especialmente cuando involucran a pilotos en vuelta rápida.

Las sanciones posibles varían según la gravedad de la maniobra. En muchos casos, estos incidentes se resuelven con una advertencia formal. Sin embargo, también existe la posibilidad de penalizaciones más severas, como la pérdida de posiciones en la grilla de largada.

Para Colapinto, esto representa un factor clave de cara al resto del fin de semana. Una eventual sanción podría condicionar seriamente su estrategia en la clasificación y la carrera, especialmente en un circuito donde adelantar no resulta sencillo.

Piastri sorprendió y cambió el tablero

Mientras la atención se centraba en el incidente, la tabla de tiempos también dejó datos relevantes. El australiano Oscar Piastri fue la gran figura de la segunda sesión, al marcar el mejor tiempo con un registro de 1m30.133s.

El piloto de McLaren mostró un rendimiento sólido y consistente, posicionándose como uno de los candidatos a pelear por los primeros lugares durante el fin de semana.

Detrás suyo se ubicó la joven promesa Andrea Kimi Antonelli, quien continúa consolidando su crecimiento dentro de la categoría. En tanto, George Russell logró quedarse con el tercer puesto, superando a Charles Leclerc en los minutos finales de la sesión.